Снижающаяся на протяжении более десяти лет преступность вновь начала расти. В Министерстве юстиции видят в этом общеевропейский тренд, а также проявление сложной экономической ситуации.
После многих лет снижения в Эстонии вновь начал расти уровень преступности
- В целом преступность в Европе растет уже несколько лет. Мы были одной из немногих стран, где преступность продолжала падать. И теперь этот рост дошел до Эстонии, - передает rus.err. слова министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзы-Ли Пакоста, добавив, что рост зарегистрированных преступлений составил около 4 процентов.
По ее словам ухудшение социально-экономической ситуации является основным фоновым фактором того, почему рост преступности достиг Эстонии.