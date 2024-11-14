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После многих лет снижения в Эстонии вновь начал расти уровень преступности

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Снижающаяся на протяжении более десяти лет преступность вновь начала расти. В Министерстве юстиции видят в этом общеевропейский тренд, а также проявление сложной экономической ситуации.

- В целом преступность в Европе растет уже несколько лет. Мы были одной из немногих стран, где преступность продолжала падать. И теперь этот рост дошел до Эстонии, - передает rus.err. слова министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзы-Ли Пакоста, добавив, что рост зарегистрированных преступлений составил около 4 процентов.

По ее словам ухудшение социально-экономической ситуации является основным фоновым фактором того, почему рост преступности достиг Эстонии.

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