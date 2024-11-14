После многих лет снижения в Эстонии вновь начал расти уровень преступности

- В целом преступность в Европе растет уже несколько лет. Мы были одной из немногих стран, где преступность продолжала падать. И теперь этот рост дошел до Эстонии, - передает rus.err. слова министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзы-Ли Пакоста, добавив, что рост зарегистрированных преступлений составил около 4 процентов.