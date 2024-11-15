Город Кохтла-Ярве предлагает перевести Вируский уездный суд к себе

В конце октября стало известно, что Вируский уездный суд взвешивает возможность закрытия Йыхвиского дома суда, чтобы привести бюджетные расходы в соответствие с предписанными Министерством юстиции мерами экономии.

"Если министерство желает сэкономить средства, идущие на содержание этого здания суда, то мы могли бы обсудить возможности аренды площадей на административной территории города Кохтла-Ярве, что будет экономически выгоднее, чем продолжение деятельности в здании в Йыхви", - написали председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец и мэр города Хенри Казело.

По состоянию на 1 января 2024 года в Ида-Вирумаа проживало 130 362 жителя. Здание суда в Йыхви логистически ближе к 60 668 жителям, которые могут напрямую пострадать от закрытия здания суда. По словам Эдуарда Одинца, местное самоуправление прекрасно понимает необходимость поиска возможностей экономии и сокращения расходов в сложной финансовой ситуации. "Однако возможное решение о закрытии здания суда Йыхви не учитывает дополнительные расходы, которые могут быть косвенно или напрямую понесены сторонами процесса, самоуправлениями и государством, например, время и транспортные расходы", - прокомментировал Одинец.

Что касается возможного плана увольнений, то, по данным кассы по безработице, зарегистрированный уровень безработицы в Ида-Вирумаа в сентябре 2024 года составил 12,3 процентов, что примерно вдвое превышает средний показатель по Эстонии (6,8 процентов). "Каждое рабочее место в Ида-Вирумаа в два раза ценнее, чем в других местах Эстонии, а сохранение рабочих мест еще важнее", - подчеркивается в обращении к министру юстиции.