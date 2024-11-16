Серия культурных путешествий по родному краю и домашних встреч принесла руководителю НКО "Laheaeg" Анне Киппар общереспубликанское признание за учебное достижение года. "Я не хочу больше потреблять культуру. Мне намного интереснее делать что-то самой и радовать этим людей", - рассказала она об истории создания серии двух новых мероприятий.

Конкурс, отмечающий выдающихся деятелей в сфере образования взрослых

Конкурс в области образования взрослых, как и неделя взрослого учащегося, проводится в этом году в 27-й раз.

Нынче на конкурс выдвинули по всей Эстонии в общем 379 кандидатов: 167 учащихся, 75 учебных достижений, 82 обучающих и 55 дружелюбных к обучению работодателей года. Среди кандидатов сначала выбрали лауреатов в каждом уезде, а затем - республиканских лауреатов.

Республиканских лауреатов награждали в пятницу, 8 ноября, в Тарту в "Lodjakoda", и в Ида-Вирумаа приехала награда за учебное достижение года. Жюри нашло, что НКО "Laheaeg" внесло вклад в пожизненное обучение нового формата, сумев вовлечь в него как эстоноязычную, так и русскоязычную общину. Серия путешествий по родному краю и домашних встреч демонстрирует, что учиться можно повсюду, в том числе на природе и в домах людей.