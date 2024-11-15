Правительство поддержало инициативу депутатов Рийгикогу об изменении Конституции Эстонии с целью лишения граждан третьих стран права голоса на местных выборах, сообщает rus.err.
Правительство поддержало план Рийгикогу лишить граждан третьих стран права голоса на местных выборах
На пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания премьер-министр Кристен Михал отметил, что в этом вопросе немало нюансов, но главное - это направление, в котором движется процесс.
"Это принципиальное решение для самоутверждения страны и для ее безопасности, особенно если учитывать, как выборы проходили в Грузии, как выборы проходили в Молдове, если наблюдать процессы, которые происходят сейчас по всему миру. Только человек с очень искаженным взглядом на мир не признает, что Россия продолжает представлять собой экзистенциальную угрозу как для стран НАТО, так и для всех демократических стран Европы. Поэтому необходимы шаги, способные позволить нам решать свои внутренние вопросы без внешнего влияния", - заявил Михал.