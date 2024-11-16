Кохтла-Ярве предлагает под дом суда бывшее школьное здание

Бывшее здание гимназии по адресу Ярвекюла теэ, 39 пустует уже пять лет, и город находит, что если государство решит все же закрыть Йыхвиский дом суда, то это здание стало бы подходящей альтернативой. "Это здание находится в хорошем состоянии, в нем есть отопление. Перестроив, можно сделать его подходящим для здания суда", - отметил мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и добавил, что если государство платит сейчас за аренду Йыхвиского дома суда около полумиллиона евро в год, то арендовать бывшее здание школы у города Кохтла-Ярве было бы в несколько раз дешевле.