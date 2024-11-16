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Кохтла-Ярве предлагает под дом суда бывшее школьное здание

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Это бывшее здание русской гимназии в Кохтла-Ярве пустует пять лет и приносит городу только расходы. Теперь город предлагает его под следующий дом суда, если Йыхвиский дом суда решат закрыть.
Это бывшее здание русской гимназии в Кохтла-Ярве пустует пять лет и приносит городу только расходы. Теперь город предлагает его под следующий дом суда, если Йыхвиский дом суда решат закрыть. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярве готов предложить государству альтернативные помещения, чтобы сохранить в регионе дом суда. В качестве первого варианта предлагают здание бывшей Ярвеской русской гимназии на Ярвекюла теэ.

Бывшее здание гимназии по адресу Ярвекюла теэ, 39 пустует уже пять лет, и город находит, что если государство решит все же закрыть Йыхвиский дом суда, то это здание стало бы подходящей альтернативой. "Это здание находится в хорошем состоянии, в нем есть отопление. Перестроив, можно сделать его подходящим для здания суда", - отметил мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и добавил, что если государство платит сейчас за аренду Йыхвиского дома суда около полумиллиона евро в год, то арендовать бывшее здание школы у города Кохтла-Ярве было бы в несколько раз дешевле.

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