Референдум по вопросу объединения Тойласцы активнее йыхвисцев

На референдуме по вопросу объединения Тойла и Йыхви можно будет до конца недели отдать свой голос за или против объединения. В вебе в среде VOLIS голосование будет проходить до 20.00 субботы, 16 ноября, а на месте в волостных управлениях можно проголосовать до 17.00 воскресенья.

Советник Тойлаского волостного управления по развитию, член участковой комиссии Мехис Луус сказал сегодня после полудня, что к этому времени в вебе проголосовали около 300 человек, а на месте бюллетень опустили в урну 28 жителей Тойлаской волости.

- То есть пока проголосовали около десяти процентов людей, имеющих право голоса, - отметил Луус и выразил мнение, что активность голосования может составить в конце концов до 20%. На прошлом голосовании перед объединением во время административной реформы 2017 года процент участия в Тойла тоже составил 20%.

По словам йыхвиского советника по развитию Рейна Луузе, в Йыхви к полудню пятницы в референдуме приняли участие 378 человек в вебе и 58 человек на месте. То есть процент участия составил 4,7. "Но посмотрим, люди идут все время и в доме происходит движение", - отметил он.

Мехис Луус, в качестве члена комиссии сам находящийся в помещении для голосования, сказал, что от людей слышатся очень разные комментарии. "Начиная с того, что если во имя объединения приложили так много усилий, то пусть оно так и будет, как идет, и вплоть до того, что суп не станет лучше, если разбавить его водой", - отметил Луус.

Референдум по вопросу объединения Йыхви и Тойла продлится неделю, и людям надо ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение Йыхвиской и Тойлаской волостей в одну самоуправленческую единицу?". Варианты ответа: "да" и "нет".

Хотя организация референдума при процессе объединения самоуправлений является обязательной, его результаты, исходя из закона, не являются для самоуправления обязующими, так как окончательное решение об объединении принимают собрания обеих волостей.

Если оба волостных собрания одобрят объединение, то оно сможет произойти в ходе местных выборов в октябре будущего года, когда жители двух волостей выберут новое общее волостное собрание.