23 ноября состоится премьера рок-оперы "Kohtla:Järve"

23 ноября в 18.30 под предводительством Кохтла-Ярвеской гимназии в городском центре культуры состоится премьера рок-оперы "Kohtla:Järve", музыку для которой написал Сийм Аймла, слова - Аапо Илвес, а режиссером стал Неэме Кунингас.

Крепко ли чувство дома, будто камень, если рядом высятся зольные горы? Если музыка и искусство дают опору промышленности, то возродимся ли мы, подобно фениксу? Нам, в расположенном над сланцем городе, не грозит опасность, мы встретимся в Кохтла-Ярве и завтра!

23 ноября на сцене развернется повествование о промышленном городе, судьба и прошлое которого уникальны, - в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится премьера гиперреалистической сюр-рок-оперы "Kohtla:Järve".

На один вечер на сцене сойдутся пять разных эпох и пять пар новелл. Это история о городе, где есть проблемы, боль, слезы, но есть также красота, уют и духовность. Рок-опера является одновременно частью программы в честь пятой годовщины Кохтла-Ярвеской гимназии.

Автором либретто и постановщиком является многолетней главный режиссер национальной оперы "Estonia" и нынешний преподаватель сценического искусства Кохтла-Ярвеской гимназии Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

В рок-опере заняты проектная музыкальная группа, молодежный оркестр, смешанный хор, солисты и танцоры Кохтла-Ярвеской гимназии. На сцену выйдут также оперные солисты Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Тооман, молодые музыканты Лоора-Элийзе Каарельсон и Кауро Тафищук, а также танцевальная студия "Viis Tähte".

Визуальный художник: Кати Ягель-Пааль

Хореограф: Айникки Сеппар

Билет - €20 (дети до 12 лет бесплатно)

Билеты можно приобрести в Fienta или на столе дежурного в Кохтла-Ярвеской гимназии (ул. Пярна, 47).

Место встречи - Кохтла-Ярве!