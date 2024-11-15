Оппозиция Нарвского горсобрания во главе с Катри Райк провела переговоры о формировании правящей коалиции, которая придет на смену единолично правящей фракции "Narva". На пользу было то обстоятельство, что "Narva", имеющая две трети мандатов, сейчас на грани раскола. Из двух ее половин каждая хотела бы оказаться участником нового союза, но Райк сделала свой выбор в пользу Стальнухина. Избиратели Райк и Стальнухина - люди совершенно разные, поэтому о конкуренции на выборах будущие партнеры вслух пока не говорят.
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Катри Райк объединила усилия с Михаилом Стальнухиным, чтобы взять власть в Нарве
От фракции "Narva" уже на следующей неделе может отделиться ее центристский костяк, чтобы образовать фракцию Центристской партии. Лидером новой фракции с большой вероятностью станет председатель Нарвского округа Центристской партии, член горсобрания и Рийгикогу Алексей Евграфов.