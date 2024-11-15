Катри Райк объединила усилия с Михаилом Стальнухиным, чтобы взять власть в Нарве

Катри Райк и Михаил Стальнухин - политики разных взглядов, но оба набирают на выборах по многу голосов. Считается, что их избиратели - люди тоже совершенно разные, поэтому этих двоих нельзя считать буквально конкурентами.

Оппозиция Нарвского горсобрания во главе с Катри Райк провела переговоры о формировании правящей коалиции, которая придет на смену единолично правящей фракции "Narva". На пользу было то обстоятельство, что "Narva", имеющая две трети мандатов, сейчас на грани раскола. Из двух ее половин каждая хотела бы оказаться участником нового союза, но Райк сделала свой выбор в пользу Стальнухина. Избиратели Райк и Стальнухина - люди совершенно разные, поэтому о конкуренции на выборах будущие партнеры вслух пока не говорят.