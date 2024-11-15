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Катри Райк объединила усилия с Михаилом Стальнухиным, чтобы взять власть в Нарве

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Катри Райк и Михаил Стальнухин - политики разных взглядов, но оба набирают на выборах по многу голосов. Считается, что их избиратели - люди тоже совершенно разные, поэтому этих двоих нельзя считать буквально конкурентами.
Катри Райк и Михаил Стальнухин - политики разных взглядов, но оба набирают на выборах по многу голосов. Считается, что их избиратели - люди тоже совершенно разные, поэтому этих двоих нельзя считать буквально конкурентами. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Оппозиция Нарвского горсобрания во главе с Катри Райк провела переговоры о формировании правящей коалиции, которая придет на смену единолично правящей фракции "Narva". На пользу было то обстоятельство, что "Narva", имеющая две трети мандатов, сейчас на грани раскола. Из двух ее половин каждая хотела бы оказаться участником нового союза, но Райк сделала свой выбор в пользу Стальнухина. Избиратели Райк и Стальнухина - люди совершенно разные, поэтому о конкуренции на выборах будущие партнеры вслух пока не говорят.

От фракции "Narva" уже на следующей неделе может отделиться ее центристский костяк, чтобы образовать фракцию Центристской партии. Лидером новой фракции с большой вероятностью станет председатель Нарвского округа Центристской партии, член горсобрания и Рийгикогу Алексей Евграфов.

Во второй части лидером является бывший центрист Михаил Стальнухин. Его исключили из партии со скандалом, когда в 2022 году он назвал эстонское правительство фашистским за снос советских военных памятников, включая краснознаменный нарвский танк.

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Ключевые слова

Нарва
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