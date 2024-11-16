У соцработников появился новый инструмент для оценки потребностей

Новое решение позволяет социальным работникам собирать и анализировать информацию о нуждающемся человеке в единой стандартизированной форме, тем самым уменьшая региональные различия в оценках. Это обеспечивает равное отношение ко всем нуждающимися, независимо от места их проживания.

- Новый инструмент оценки STAR помогает социальным работникам быстро и точно выяснить потребности нуждающегося человека и оказать необходимую поддержку. Система автоматически собирает необходимые данные из национальных баз данных, и человеку не нужно повторно предоставлять свои данные, - сказала Айка Кауквер, руководитель группы развития Департамента социального страхования.

Оценка потребности в помощи - это первый шаг, когда человек обращается за помощью к муниципалитету или когда муниципалитет получает информацию о человеке, нуждающемся в помощи. Этот процесс важен для выявления потребностей человека и определения соответствующих услуг.

Новый инструмент оценки STAR особенно полезен для социальных работников местного самоуправления, которые оценивают первичную потребность человека в помощи, а также для консультантов служб Агентства социального страхования (СКА), которым необходимо ежедневно оценивать потребность в услугах специального ухода и социальной реабилитации.

Данные оценки привязаны к международной классификации функциональной способности, что позволяет гармонизировать и сравнивать оценку потребности в помощи. Инструмент связан с национальными базами данных, благодаря чему необходимая информация собирается автоматически и сокращается сбор дублирующихся данных. Это упрощает и ускоряет процесс для нуждающихся, а также дает социальным работникам более точную картину ситуации человека.

Разработка инструмента оценки STAR была основана на анализе Praxis и методах оценки, основанных на фактических данных, которые помогают социальным работникам более объективно и достоверно оценивать потребность в помощи. Инструмент оценки был представлен в октябре 2024 года.