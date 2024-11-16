Вс, 17.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

У соцработников появился новый инструмент для оценки потребностей

Copy
Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей.
Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей. Фото: Tairo Lutter/Postimees

Социальные работники органов местного самоуправления теперь могут использовать электронный инструмент оценки в среде STAR, который упрощает оценку потребности в помощи.

Новое решение позволяет социальным работникам собирать и анализировать информацию о нуждающемся человеке в единой стандартизированной форме, тем самым уменьшая региональные различия в оценках. Это обеспечивает равное отношение ко всем нуждающимися, независимо от места их проживания.

- Новый инструмент оценки STAR помогает социальным работникам быстро и точно выяснить потребности нуждающегося человека и оказать необходимую поддержку. Система автоматически собирает необходимые данные из национальных баз данных, и человеку не нужно повторно предоставлять свои данные, - сказала Айка Кауквер, руководитель группы развития Департамента социального страхования.

Оценка потребности в помощи - это первый шаг, когда человек обращается за помощью к муниципалитету или когда муниципалитет получает информацию о человеке, нуждающемся в помощи. Этот процесс важен для выявления потребностей человека и определения соответствующих услуг.

Новый инструмент оценки STAR особенно полезен для социальных работников местного самоуправления, которые оценивают первичную потребность человека в помощи, а также для консультантов служб Агентства социального страхования (СКА), которым необходимо ежедневно оценивать потребность в услугах специального ухода и социальной реабилитации.

Данные оценки привязаны к международной классификации функциональной способности, что позволяет гармонизировать и сравнивать оценку потребности в помощи. Инструмент связан с национальными базами данных, благодаря чему необходимая информация собирается автоматически и сокращается сбор дублирующихся данных. Это упрощает и ускоряет процесс для нуждающихся, а также дает социальным работникам более точную картину ситуации человека.

Разработка инструмента оценки STAR была основана на анализе Praxis и методах оценки, основанных на фактических данных, которые помогают социальным работникам более объективно и достоверно оценивать потребность в помощи. Инструмент оценки был представлен в октябре 2024 года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх