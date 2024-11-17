Яан Тоотс: Катри Райк готова на что угодно, лишь бы вернуть себе пост мэра

По словам Яана Тоотса, председателем горсбрания Нарвы скорее всего станет Михаил Стальнухин. "Это говорит о том, что Катри Райк готова создать коалицию с кем угодно, лишь бы сохранить за собой пост мэра. Для Райк на первом месте личная выгода. Мы хорошо помним, как в прошлый раз, будучи мэром, она назначила себя в советы трех городских учреждений, чтобы получать дополнительный доход", - передает слова Тоотса пресс-служба Центристской партии.

Действующий мэр отметил, что именно в период, когда мэром Нарвы была Райк, тарифы на отопление в городе выросли на 84 процента, и ее нынешнее обещание снизить их, по его мнению, - лицемерие и обман избирателей.

- Последние полтора месяца я занимался тем, чтобы сохранить тарифы на отопление на нынешнем уровне. Нам удалось достичь соглашения с Eesti Energia, Министерством климата и Департаментом конкуренции о том, что в декабре, январе и феврале тепло будет поступать с 11-го блока Балтийской электростанции, и в течение этих трех месяцев цена на отопление для жителей Нарвы останется стабильной, - пояснил мэр Нарвы.

Сам Тоотс считает, что за год работы мэрии под его управлением (с 5 октября 2023 года) удалось реализовать множество важных проектов и инициатив. "Мы разрешили управленческий кризис в Нарвской больнице, скоро начнется строительство пристройки к больнице. Впервые за 33 года в Нарве строится новый многоквартирный дом, появится новый отель, начнется строительство арендного дома и социального жилья, ведется подготовка к строительству новой гимназии и детского сада. Уже построен крытый футбольный холл, в планах - реконструкция стадиона «Фама", - перечислил Тоотс.