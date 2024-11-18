В Кохтла-Ярве ищут кандидатов на звание почетного гражданина города

Почетным гражданином города Кохтла-Ярве может быть физическое лицо, которому горсобрание своим решением присуждает почетное звание за выдающиеся заслуги перед городом.

У каждого есть право представить на конкурс одного кандидата.

Горсобрание ожидает предложения в срок до 15 декабря письменно на адрес электронной почты: volikogu@kjlv.ee, или на обычную почту по адресу: Горсобрание Кохтла-Ярве, Кескаллее 19, город Кохтла-Ярве, 30395 Ида-Вирумаа.

В заявке необходимо указать имя и контактные данные предлагающего человека, имя кандидата на звание почетного гражданина и, по возможности, его контактные данные. Также нужно описание заслуг этого кандидата перед городом.

Просмотром заявок и внесением в горсобрание предложения о присвоении почетного звания занимается комиссия по вопросам культуры.

Почетному гражданину города Кохтла-Ярве на торжественном мероприятии вручат грамоту. Ему также полагается разовая денежная премия.

Имя почетного гражданина будет внесено на доску почета, расположенную в здании горуправы Кохтла-Ярве, а также имя с фото - на городской веб-сайт.