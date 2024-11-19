Вируский уездный суд осудил за коррупцию одного действующего нарвского городского чиновника, одного бывшего чиновника и одного известного местного предпринимателя. Они приговорены к условному лишению свободы. Приговор пока не вступил в силу и еще может быть обжалован.
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Одного нарвского чиновника и одного экс-чиновника осудили за коррупцию
Заведующую отделом коммунального хозяйства и строительства Нарвского департамента городского хозяйства Татьяну Леннук прокуратура обвинила в умышленном нарушении в большом объеме ограничения на совершение действий, установленного антикоррупционным законом, а прежде работавшую в том же департаменте юристом и главой службы правопорядка Юлию Тущенко и еще члена правления ТОО "Edlen Service" Эдуарда Леннука - в содействии нарушению ограничения на совершение действий.