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Одного нарвского чиновника и одного экс-чиновника осудили за коррупцию

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Татьяна Леннук осуждена судом первой инстанции за коррупционное преступление, однако продолжает работать в Нарвской горуправе.
Татьяна Леннук осуждена судом первой инстанции за коррупционное преступление, однако продолжает работать в Нарвской горуправе. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Вируский уездный суд осудил за коррупцию одного действующего нарвского городского чиновника, одного бывшего чиновника и одного известного местного предпринимателя. Они приговорены к условному лишению свободы. Приговор пока не вступил в силу и еще может быть обжалован.

Заведующую отделом коммунального хозяйства и строительства Нарвского департамента городского хозяйства Татьяну Леннук прокуратура обвинила в умышленном нарушении в большом объеме ограничения на совершение действий, установленного антикоррупционным законом, а прежде работавшую в том же департаменте юристом и главой службы правопорядка Юлию Тущенко и еще члена правления ТОО "Edlen Service" Эдуарда Леннука - в содействии нарушению ограничения на совершение действий.

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