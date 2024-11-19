Йыхвиской команде пока не удается заработать очки

В игре, проходившей в Силламяэском спортивном центре в присутствии примерно 500 болельщиков, "Phoenix" впервые в этом сезоне выпустил на площадку также нескольких игроков основного состава, которые раньше оставались в стороне от футзала, чтобы обеспечить своему клубу сохранение места в первой лиге "В" в футболе на большом поле.

Один из них - лучший в нынешнем сезоне бомбардир команды в большом футболе Елисей Захаров - забил гол и в матче по футзалу, когда сравнял счет - 1:1 - на 18-й минуте начинавшейся на равных игры. Но дальше игра проходила явно под контролем Силламяэ, который забил еще пять голов, на которые Йыхви не смог ответить ни одним.