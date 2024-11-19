Команде йыхвиского "Phoenix" по футзалу не удалось в нынешнем сезоне набрать ни одного очка - в последнем туре она уступила со счетом 1:6 действующему чемпиону - силламяэскому "Silla".
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Йыхвиской команде пока не удается заработать очки
В игре, проходившей в Силламяэском спортивном центре в присутствии примерно 500 болельщиков, "Phoenix" впервые в этом сезоне выпустил на площадку также нескольких игроков основного состава, которые раньше оставались в стороне от футзала, чтобы обеспечить своему клубу сохранение места в первой лиге "В" в футболе на большом поле.