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Йыхвиской команде пока не удается заработать очки

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Йыхвиский "Phoenix" собирает во время своих игр в Йыхвиском спортхолле сотни болельщиков, однако открыть счет в этом сезоне ему пока не удалось.
Йыхвиский "Phoenix" собирает во время своих игр в Йыхвиском спортхолле сотни болельщиков, однако открыть счет в этом сезоне ему пока не удалось. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Команде йыхвиского "Phoenix" по футзалу не удалось в нынешнем сезоне набрать ни одного очка - в последнем туре она уступила со счетом 1:6 действующему чемпиону - силламяэскому "Silla".

В игре, проходившей в Силламяэском спортивном центре в присутствии примерно 500 болельщиков, "Phoenix" впервые в этом сезоне выпустил на площадку также нескольких игроков основного состава, которые раньше оставались в стороне от футзала, чтобы обеспечить своему клубу сохранение места в первой лиге "В" в футболе на большом поле.

Один из них - лучший в нынешнем сезоне бомбардир команды в большом футболе Елисей Захаров - забил гол и в матче по футзалу, когда сравнял счет - 1:1 - на 18-й минуте начинавшейся на равных игры. Но дальше игра проходила явно под контролем Силламяэ, который забил еще пять голов, на которые Йыхви не смог ответить ни одним.

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