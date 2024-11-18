Все три ида-вируских хоккейных клуба успешно выступают на чемпионате Эстонии

Кохтла-ярвеский "Everest" выиграл в выездной встрече у таллиннского "Vipers" со счетом 8:5. По две шайбы за "Everest" забили Андрейс Костюкс и Эрик Салмин.

В состоявшейся вечером того же дня в Нарве равной игре местная команда Паэмурруской спортшколы ("PSK") в присутствии примерно 800 болельщиков выжала победу со счетом 6:5 у команды-дубля таллиннского "Pantrid". Две шайбы забил за нарвитян Никита Минин, на счету которого забитая также за десять минут до финального свистка решающая шайба встречи.

Усиливший свои ряды в нынешнем сезоне несколькими канадскими хоккеистами кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" в это воскресенье в Тарту на катке "Lõunakeskus" одержал ценную победу со счетом 7:4 над многократным чемпионом Эстонии тартуским "Välk 494". Проходившую в течение двух периодов на равных игру кохтла-ярвеская команда повернула в свою пользу в последнем периоде, который начала, уступая в счете 2:3. Последний период кохтлаярвесцы выиграли со счетом 5:1, уверенно подтвердив свое превосходство. По две шайбы за "Viru Sputnik" забили Микаэль Хеберт, Андрей Розинько и Оливер Ламот.

В последнем туре "Narva PSK" и кохтла-ярвеский "Viru Sputnik", набравшие по десять очков, возглавили турнирную таблицу лиги мастеров. Но поскольку у Нарвы на одну игру сыграно меньше, то лидером считается она.

В предстоящую субботу в 16.00 в Кохтла-Ярвеском ледовом холле встретятся "Everest" и тартуский "Välk 494". В воскресенье в том же месте в тот же час "Viru Sputnik" сыграет с "Narva PSK".