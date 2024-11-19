Ахтмеская школа искусств в субботу пригласила горожан в Кохтла-Ярвеский центр культуры на концерт, посвященный 30-летию школы. Двухчасовой музыкальный марафон стал апогеем в цикле мероприятий юбилейного года, стартовавших весной. Музыканты и художники представили разнообразие интересов и талантов учеников и учителей.

Один из инициаторов создания АШИ Валерий Корб сказал, что в 1994 году, когда в Ахтме решили создать свою школу искусств, мало кто верил, что из этой затеи что-то получится. Но не просто получилось - сейчас эта школа одна из крупнейших в Эстонии. Это заслуга энтузиастов - с первых дней учебное заведение возглавляет Яна Унт, более десяти педагогов работают здесь четверть века.