Безработица ползет вверх

На учете в Кассе по безработице по состоянию на 17 ноября стояли 47624 человека - это почти на 120 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии составляет 6,9% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,2%, и общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7034. Неделей ранее было 7013 человек, то есть на 21 меньше.