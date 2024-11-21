Эрудиты боролись за чемпионский титул

На интеллектуальное поле боя вышли пять таллиннских команд, шесть из Йыхвиской Кесклиннаской основной школы, две из Кивиылиской государственной школы и четыре из Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы. Организовал встречу кохтла-ярвеский клуб "Эрудит", а вопросы готовили вместе со столичным клубом "Что? Где? Когда?". Состязания проходили по двум возрастным категориям - до 7-го класса и 8-9-е классы. Эрудитам пришлось искать ответы на 30 вопросов "Что? Где? Когда?", на восемь тем по пять вопросов в каждой "Своей игры" и выполнить три задания "Интеллектуального ассорти". По словам участников, требовались знания "обо всем на свете", эрудиция, умение логически мыслить и работать в команде.