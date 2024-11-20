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СВОДКА ПОЛИЦИИ На железной дороге поймали похитителя металла с газовым резаком

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

18 ноября днем полиция получила сообщение, что в Кохтла-Ярве воруют детали железной дороги.

Отреагировавшие на вызов полицейские поймали на месте происшествия мужчину, который возился на рельсах с газовым резаком. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении мужчину.

В Ахтме ограбили мужчину

Ночью 18 ноября в полицию сообщили, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в квартире один мужчина ударил другого и забрал у него наличные деньги.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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