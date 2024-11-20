18 ноября днем полиция получила сообщение, что в Кохтла-Ярве воруют детали железной дороги.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На железной дороге поймали похитителя металла с газовым резаком
Отреагировавшие на вызов полицейские поймали на месте происшествия мужчину, который возился на рельсах с газовым резаком. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении мужчину.
В Ахтме ограбили мужчину
Ночью 18 ноября в полицию сообщили, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в квартире один мужчина ударил другого и забрал у него наличные деньги.
Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.