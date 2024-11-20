Вечер четверга покажет, насколько жизнеспособна новая нарвская коалиция

Татьяна Стольфат уже дважды занимала пост председателя горсобрания

По словам Райк, фракция "Нарва 2.0" сообщила ей, что новым кандидатом на пост председателя горсобрания является Татьяна Стольфат, которая возглавляет Нарвский городской центр социальной работы и с марта 2021 года является членом Центристской партии.

Стольфат уже дважды занимала пост председателя Нарвского городского собрания. С 2020 по 2021 год она возглавляла собрание, когда мэром была Катри Райк. Летом 2021 года Стольфат была одной из тех, кто стоял за отставкой Райк.

Хотя она является членом Центристской партии, во время развала нынешней правящей фракции "Нарва" она предпочла держаться лагеря Михаила Стальнухина, а не члена Рийгикогу центриста Алексея Евграфова.