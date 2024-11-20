Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк сказала, что замена кандидатуры Михаила Стальнухина на пост председателя горсобрания кандидатурой Татьяны Стольфат несколько упрощает движение вперед с коалиционным соглашением, однако до голосования на заседании горсобрания в четверг, 21 ноября, ни в чем нельзя быть уверенными.
Вечер четверга покажет, насколько жизнеспособна новая нарвская коалиция
Катри Райк сказала во вторник вечером после продолжавшегося несколько часов собрания ее фракции "Respekt", что поскольку Стальнухин уже не является кандидатом их коалиционного партнера - фракции "Narva 2.0" - на пост председателя горсобрания, то коалиционное соглашение остается сейчас в силе. "На самом деле проще идти дальше, когда кандидатом в председатели горсобрания является не Михаил Стальнухин. Но ясно также, что каждая сторона коалиции сама выбирает своего кандидата. Мы не можем предписывать, мол, эти нам нравятся, а другие не нравятся", - отметила она.
Момент истины наступит в четверг вечером
Райк сказала, что намеченные на заседание горсобрания в четверг выражение недоверия нынешнему председателю горсобрания Ирине Янович и выборы нового председателя продемонстрируют жизнеспособность новой коалиции. "Если голоса будут собраны, то пойдем дальше, если нет, то, следовательно, не пойдем. До четверга я ничего об этом сказать не могу", - сообщила она.
По словам Райк, теперь каждый член их фракции сам будет решать, изменит что-то замена Стальнухина или нет. "Нельзя сделать Михаила Стальнухина несуществующим", - сказала Райк, вспомнив, что в 2022-2023 годах их фракция тоже находилась в коалиции с компанией, куда входил Стальнухин.
То, что в отличие от тогдашнего времени, когда Стальнухин был в тени, теперь он вышел на передний план, Райк объяснила тем, что в ситуации, когда правящая фракция раскололась на два лагеря, второму потребовался лидер. "Ситуация не хорошая - хорошего решения не существует. Я совершенно не гнушаюсь быть в оппозиции", - сказала она.
Татьяна Стольфат уже дважды занимала пост председателя горсобрания
По словам Райк, фракция "Нарва 2.0" сообщила ей, что новым кандидатом на пост председателя горсобрания является Татьяна Стольфат, которая возглавляет Нарвский городской центр социальной работы и с марта 2021 года является членом Центристской партии.
Стольфат уже дважды занимала пост председателя Нарвского городского собрания. С 2020 по 2021 год она возглавляла собрание, когда мэром была Катри Райк. Летом 2021 года Стольфат была одной из тех, кто стоял за отставкой Райк.
Хотя она является членом Центристской партии, во время развала нынешней правящей фракции "Нарва" она предпочла держаться лагеря Михаила Стальнухина, а не члена Рийгикогу центриста Алексея Евграфова.
Катри Райк подтвердила, что из девяти членов их фракции присоединиться к коалиционному соглашению согласны только шесть. Некоторых депутатов "Respekt" задели заявления Стальнухина на пресс-конференции, на которой он среди прочего назвал свинством вывоз из Нарвы красных памятников. В понедельник вечером вице-председатель "Respekt" Денис Ларченко решил, что из-за заявлений Стальнухина отзывает свою подпись под коалиционным соглашением. В связи со взглядами и политикой Стальнухина от присоединения к коалиции отказались депутаты "Respekt" Антон Праткунас и Анна Коваленко.
Катри Райк тоже назвала заявления Стальнухина "вопиющими". Она сказала, что после состоявшейся в понедельник совместной пресс-конференции и реакции общественности на нее, ей самой тоже пришлось доказывать, что она не предатель и не путинист.
По словам Райк, после состоявшегося во вторник вечером собрания она не видит, чтобы кто-то еще из шести членов фракции вышел из коалиционного соглашения. "Ясно, что наша фракция осталась маленькой, но это и показывает, насколько противоречива эта история", - сказала она, напомнив, что чуть более года тому назад их выбросил за борт Алексей Евграфов, хотя коалиционное соглашение было тогда только что подписано.
- Теперь будут испробованы все варианты. Однако опробована также такая температура эстонского общества, что тоже тревожит. Теперь надо посмотреть, что будет дальше, - сказала она, отметив, что "Respekt" не стал ломать существовавшую властную фракцию и не стремится к власти любой ценой. - К нам приходили поговорить, сначала Алексей Евграфов, а спустя пять дней - Стальнухин.
Стальнухин: я вижу, как раздражаю все партии
Михаил Стальнухин сообщил во вторник, что отказывается баллотироваться в председатели горсобрания, хотя на состоявшейся лишь в понедельник пресс-конференции, где он знакомил вместе с Катри Райк с заключенным между "Narva 2.0" и "Respekt" коалиционным соглашением, он называл себя кандидатом в председатели горсобрания.
Отвечая на вопрос "Postimees" о властном перевороте в Нарве, Стальнухин заявил, что не баллотируется в председатели горсобрания приграничного города.
- Я вижу, как раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Пожалуй, никому не нравится слышать неприятную правду. Поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь баллотироваться на пост председателя горсобрания в интересах формирования новой коалиции. К сожалению, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока, оставаясь в то же время честным человеком.
В Нарвском горсобрании 31 место, на сегодня в новой коалиции осталось 17 членов - одиннадцать из лагеря Стальнухина и шесть из лагеря Катри Райк. Если эту коалицию покинут еще по крайней мере два депутата, то исчезнет также ее перевес в горсобрании.