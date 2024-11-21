Мэр Нарвы Яан Тоотс предсказуемо услышал в свой адрес заявление о недоверии

В рамках властного переворота в Нарве и начала действия новой политической коалиции между командами Катри Райк и Михаила Стальнухина 21 ноября было подано заявление о недоверии мэру города Яану Тоотсу, представляющему Центристскую партию Эстонии.

Под заявлением о недоверии подписались 18 депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании.

Голосование по заявлению о недоверии Тоотсу пройдет на следующем заседании городского собрания, которое может состояться во внеочередном порядке уже на следующей неделе.

Центрист из Тарту Яан Тоотс стал мэром Нарвы прошлой осенью по пргилашению депутатской фракции "Narva". В свзи с происходящим сейчас в Нарве властным певоротом и формированием новой правящей коалиции фракция "Narva" лишилась большинства мест в горсобрании, и еще раньше лишился политической поддержки мэр города Яан Тоотс.

В комментарии насчет заявления о недоверии в свой адрес Тоотс сказал "Северному побережью", что оценивает прошедший год работы в должности мэра очень хорошо.

- Моя ошибка в том, что я не очень публичный человек и очень мало выступаю, я - человек дела. Есть политики, действующие наоборот, как Катри Райк, например, которая работает только на прессу, - с недовольством в голосе высказался он.

Также он рассказал, что сам вел переговоры с командой Катри Райк о новой коалиции, в которой второй стороной была бы новая центристская фракция в городском собрании. По той договоренности Тоотс оставался мэром города, а Райк стала бы председателем горсобрания. Однако, как уверен Тоотс, Райк не смогла устоять перед предложением Стальнухина вернуть ее в кабинет мэра.