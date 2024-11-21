НОВАЯ КОАЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИИ Нарвское горсобрание лишило центриста Ирину Янович места председателя

Заявление о недоверии председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович было представлено на прошлом заседании в октябре, нынче же дело дошло до голосования. За недоверие Янович проголосовали 20 депутатов из всего 31-го.

В качестве кандидата на пост председателя выдвинута действующий зампредседателя Татьяна Стольфат. Стольфат в прошлом уже дважды занимала пост председателя Нарвского горсобрания.

И Янович, и Стольфат обе являются членами Центристской партии Эстонии, но в результате внутреннего раскола в горсобрании оказались в разных фракциях и лагерях.

Работой Нарвского городского собрания Янович руководила с 11 сентября 2023 года.

За снятие Ирины Янович с поста председателя Нарвского горсобрания проголосовали 20 депутатов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На этом же заседании Нарвского горсобрания было представлено заявление о недоверии действующему мэру Нарвы Яану Тоотсу, тоже представляющему Центристскую партию.

Голосование о недоверии Тоотсу пройдет на следующем заседании городского собрания, которое может состояться во внеочередном порядке уже на следующей неделе.