На заседании Нарвского горсобрания 21 ноября голосами новой коалиции депутатских фракций Катри Райк и Михаила Стальнухина была снята с должности председатель горсобрания Ирина Янович.
НОВАЯ КОАЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИИ ⟩ Нарвское горсобрание лишило центриста Ирину Янович места председателя
Заявление о недоверии председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович было представлено на прошлом заседании в октябре, нынче же дело дошло до голосования. За недоверие Янович проголосовали 20 депутатов из всего 31-го.
В качестве кандидата на пост председателя выдвинута действующий зампредседателя Татьяна Стольфат. Стольфат в прошлом уже дважды занимала пост председателя Нарвского горсобрания.
И Янович, и Стольфат обе являются членами Центристской партии Эстонии, но в результате внутреннего раскола в горсобрании оказались в разных фракциях и лагерях.
Работой Нарвского городского собрания Янович руководила с 11 сентября 2023 года.
На этом же заседании Нарвского горсобрания было представлено заявление о недоверии действующему мэру Нарвы Яану Тоотсу, тоже представляющему Центристскую партию.
Голосование о недоверии Тоотсу пройдет на следующем заседании городского собрания, которое может состояться во внеочередном порядке уже на следующей неделе.