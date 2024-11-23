Отбывающий наказание в Вируской тюрьме мужчина обратился в суд и потребовал компенсацию за то, что в ходе проводившихся в тюрьме обысков ему велели раздеваться догола. Суд удовлетворил жалобу частично и взыскал компенсацию.
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Заключенный Вируской тюрьмы, пожаловавшийся на то, что его раздевали, одержал в суде победу
Заключенный Вируской тюрьмы требовал возмещения ущерба за то, что его раздевали в ходе обысков. По словам заявителя, его противоправно обыскивали после долгосрочного свидания, после школы, после вывоза из тюрьмы по медицинским причинам, а также после выезда на заседания суда.