Заключенный Вируской тюрьмы, пожаловавшийся на то, что его раздевали, одержал в суде победу

Заключенный Вируской тюрьмы требовал возмещения ущерба за то, что его раздевали в ходе обысков. По словам заявителя, его противоправно обыскивали после долгосрочного свидания, после школы, после вывоза из тюрьмы по медицинским причинам, а также после выезда на заседания суда.