Сб, 23.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Первое действие нарвского властного переворота едва удалось

Copy
Татьяну Стольфат в четверг уже в третий раз избрали председателем Нарвского горсобрания. Белые розы ей вручает вице-председатель фракции "Respekt" и член "Eesti 200" Денис Ларченко, отозвавший свою подпись из-под коалиционного соглашения.
Татьяну Стольфат в четверг уже в третий раз избрали председателем Нарвского горсобрания. Белые розы ей вручает вице-председатель фракции "Respekt" и член "Eesti 200" Денис Ларченко, отозвавший свою подпись из-под коалиционного соглашения. Фото: Mihkel Maripuu

Депутаты нового нарвского властного союза в четверг отстранили от должности председателя горсобрания Ирину Янович и выбрали новым председателем горсобрания Татьяну Стольфат. Также в отношении мэра Яана Тоотса было подано заявление о недоверии, голосовать по нему будут на следующем заседании.

Если за отстранение Ирины Янович проголосовали 20 депутатов и против были восемь, то Стольфат получила только 16 голосов. Против нее были два члена горсобрания, два бюллетеня оказались недействительными. Одиннадцать депутатов не голосовали.

Такой результат показывает, что в коалиции избирательного союза Михаила Стальнухина "Narva 2.0" и избирательного союза Катри Райк "Respekt" имеется сейчас всего 16 надежных членов, а это дает в горсобрании из 31 места перевес всего в один голос.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх