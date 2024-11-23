Депутаты нового нарвского властного союза в четверг отстранили от должности председателя горсобрания Ирину Янович и выбрали новым председателем горсобрания Татьяну Стольфат. Также в отношении мэра Яана Тоотса было подано заявление о недоверии, голосовать по нему будут на следующем заседании.
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Первое действие нарвского властного переворота едва удалось
Если за отстранение Ирины Янович проголосовали 20 депутатов и против были восемь, то Стольфат получила только 16 голосов. Против нее были два члена горсобрания, два бюллетеня оказались недействительными. Одиннадцать депутатов не голосовали.