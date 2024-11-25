Правление Центристской партии подумывает о том, чтобы исключить из рядов политической организации пятерых депутатов Нарвского городского собрания, которые в минувший четверг поддержали отставку с поста председателя представительного органа центристки Ирины Янович.
Поддержавших вотум недоверия Ирине Янович центристов могут исключить из партии
"Тут все просто: если вы объявляете вотум недоверия своему однопартийцу, то за этим следует исключение из партии. Это явное нарушение устава партии. Мы это будем обсуждать. Я пока не смотрела повестку завтрашнего заседания правления, но уверена, что этот вопрос будет затронут", - сказала в понедельник в разговоре с Rus.ERR вице-председатель Центристской партии Яна Тоом.
"Вопрос об исключении может поднять и правление округа, а потом окончательное решение принимает центральное правление, но в данном случае события в Нарве вызвали большой резонанс, поэтому, думаю, что нам никакой толчок извне не нужен. Но мнение округа, конечно, тоже бы хотелось услышать", - добавила Тоом.