Поддержавших вотум недоверия Ирине Янович центристов могут исключить из партии

"Тут все просто: если вы объявляете вотум недоверия своему однопартийцу, то за этим следует исключение из партии. Это явное нарушение устава партии. Мы это будем обсуждать. Я пока не смотрела повестку завтрашнего заседания правления, но уверена, что этот вопрос будет затронут", - сказала в понедельник в разговоре с Rus.ERR вице-председатель Центристской партии Яна Тоом.