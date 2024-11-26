Архитекторам предстоит связать новое здание Тойлаской школы со старыми домом и парком

Комиссия по образованию и работе с молодежью Тойлаского волостного собрания утвердила исходное задание архитектурного конкурса на строительство новой основной школы.

Цель архитектурного конкурса - найти лучший проект нового здания школы и прилегающей к нему территории. Планируется, что Тойлаская основная школа будет вмещать от 180 до 200 учеников и 35 сотрудников школы. Архитекторы должны будут учесть возможность будущего расширения школы на случай изменения демографической ситуации.

Историческая преемственность сохранится

Составившая конкурсное задание архитектор Катрин Коов сказала, что ей очень помогли состоявшиеся в сентябре дискуссии и сбор идей с участием представителей школы, волости и попечительского совета. "Первая встреча была очень важна для меня, чтобы услышать ожидания и мечты местных жителей".

Например, на встрече архитектор получила подтверждение, что самое старое здание школьного комплекса важно и необходимо сохранить историческую преемственность. Речь идет о старом школьном здании с башней, которое было построено в начале прошлого века как дом для прислуги замкового комплекса Ору, в которое школа переехала в 1956 году и которое в узнаваемой части должно быть сохранено. Более позднее крыло школы, построенное в советское время, и спортивный зал могут быть снесены после завершения строительства нового здания школы.