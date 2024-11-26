Путем архитектурного конкурса Тойлаская волость ищет лучшее решение для новой современной школы, которая также будет служить общинным центром и предоставлять возможности для совместной деятельности как внутри школы, так и вокруг.
Архитекторам предстоит связать новое здание Тойлаской школы со старыми домом и парком
Комиссия по образованию и работе с молодежью Тойлаского волостного собрания утвердила исходное задание архитектурного конкурса на строительство новой основной школы.
Цель архитектурного конкурса - найти лучший проект нового здания школы и прилегающей к нему территории. Планируется, что Тойлаская основная школа будет вмещать от 180 до 200 учеников и 35 сотрудников школы. Архитекторы должны будут учесть возможность будущего расширения школы на случай изменения демографической ситуации.
Историческая преемственность сохранится
Составившая конкурсное задание архитектор Катрин Коов сказала, что ей очень помогли состоявшиеся в сентябре дискуссии и сбор идей с участием представителей школы, волости и попечительского совета. "Первая встреча была очень важна для меня, чтобы услышать ожидания и мечты местных жителей".
Например, на встрече архитектор получила подтверждение, что самое старое здание школьного комплекса важно и необходимо сохранить историческую преемственность. Речь идет о старом школьном здании с башней, которое было построено в начале прошлого века как дом для прислуги замкового комплекса Ору, в которое школа переехала в 1956 году и которое в узнаваемой части должно быть сохранено. Более позднее крыло школы, построенное в советское время, и спортивный зал могут быть снесены после завершения строительства нового здания школы.
Перед архитекторами также ставится задача создать более тесную связь между школьной средой и исторической парковой зоной: замковым садом и Ведьминым лесом. "Очень важно, чтобы связь с окружающим парком была улучшена. В настоящее время школа визуально отсекает эту связь", - сказала Катрин Коов, по мнению которой, не следует планировать никаких оград, а существующая ограда вокруг стадиона должна исчезнуть.
В рамках этого на расширенном заседании комиссии волостного собрания был поднят вопрос о том, как обеспечить безопасность детей, занимающихся спортом, если доступ на стадион будет открыт и для людей, выгуливающих собак, учитывая, что не все держат своих питомцев на поводке.
В основном открыта для общины
Катрин Коов предложила, чтобы вместо высокого забора передвижение людей было организовано с помощью озеленения и пешеходных дорожек. "Когда речь идет об общинной школе, подчеркивается, что школьная среда является частью общественного пространства и хорошо открыта для сообщества, предлагая различные возможности для совместной деятельности".
Чего ожидают от архитекторов?
Новое здание школы со спортивным залом и ландшафт вокруг него необходимо спланировать таким образом, чтобы оно стало полноценной средой обучения и общинным центром, открытым для парковой зоны.
Выдержки из конкурсного задания:
- Подъезд для автомобилей и парковочные места должны быть спланированы так, чтобы они не пересекали важные пешеходные пути. Решение вокруг школы должно пропагандировать здоровый, активный образ жизни и поощрять экологически чистое передвижение. Главная парковка должна располагаться за автобусной остановкой (сейчас это луг в 200 метрах от школы).
- Высота нового здания - до 2 этажей.
- Будущее управление и содержание здания должно быть обеспечено с минимально возможными затратами. Проектируемое решение здания должно быть максимально экологичным и энергоэффективным, а пристройка должна соответствовать требованиям энергоэффективности класса "А" (здание с почти нулевым энергопотреблением).
- В конкурсной работе должна быть показана модернизация существующих помещений, особое внимание необходимо уделить улучшению условий освещения и акустики. Переделывать интерьер старого дома допускается настолько, насколько позволяет несущая система. Для школы по интересам рекомендуется использовать помещения старого здания, включая подвал и башню.
- При спортивном зале следует предусмотреть зал для гимнастики, а также раздевалки, душевые и туалеты.
- Планируемое убежище должно быть предназначено для ежедневного использования. Предложение школы - разместить там хранилище для народных костюмов и архив документов, а также помещение для репетиций бенда и помещение для уроков ансамблевой игры школы по интересам.
- Атриум - это сердце школы. В нем будут располагаться общие зоны школьной библиотеки и кафе, а также актовый зал. Атриум должен вмещать всю школьную семью на торжественных мероприятиях, а также иметь возможность расширения и выхода во внутренний двор, который будет частично крытым, чтобы можно было проводить мероприятия и в дождливую погоду.
- Атриум и классы ремесел и технологий могут использоваться общиной для проведения мастер-классов и мероприятий во внеурочное время.
- Школьно-общинное здание будет открыто в сторону замкового сада Оруского парка, а также будет служить центром для посетителей, а летом на школьном дворе можно будет открыть кафе.
- При проектировании нового здания школы необходимо учесть возможность продолжения обучения на том же месте в период строительства.
Директор Тойлаской гимназии Сигне Илмъярв сказала, что школьные помещения определенно можно было бы использовать больше по вечерам и летом. По ее словам, при подготовке конкурсного задания были учтены пожелания школьного коллектива.
- Для нас важно, чтобы было достаточно места. Мы также рассмотрели, какие помещения нам нужны и как они могли бы располагаться по отношению друг к другу. Например, мы бы хотели, чтобы часть начальных классов находилась в отдельном гнезде на первом этаже с прямым выходом во двор. Мы также давно мечтали об отдельном актовом зале, поскольку нынешнее решение, когда актовый зал и спортзал находятся вместе, не очень хорошо с точки зрения акустики и использования техники.