26 ноября в 00:24 было зафиксировано открытое пламя на свалке в Уйкала в Тойлаской волости.
На свалке Уйкала случился очередной пожар
На месте выяснилось, что на склоне холма на высоте 70 м горит участок площадью 10 квадратных метров.
Сильный ветер не позволил потушить пожар.
Более крупный пожар был потушен к 3 часам ночи, а утром планировалось проверить зону возгорания.
Вероятно, горело в недоступных глубинах, сообщили спасатели.
В 9.36 утра на свалку поступил новый вызов.
За последние годы на свалке Уйкала произошло несколько пожаров.