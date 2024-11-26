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На свалке Уйкала случился очередной пожар

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Пожар в Уйкала в мае этого года.
Пожар в Уйкала в мае этого года. Фото: Päästeamet

26 ноября в 00:24 было зафиксировано открытое пламя на свалке в Уйкала в Тойлаской волости.

На месте выяснилось, что на склоне холма на высоте 70 м горит участок площадью 10 квадратных метров.

Сильный ветер не позволил потушить пожар.

Более крупный пожар был потушен к 3 часам ночи, а утром планировалось проверить зону возгорания.

Вероятно, горело в недоступных глубинах, сообщили спасатели.

В 9.36 утра на свалку поступил новый вызов.

За последние годы на свалке Уйкала произошло несколько пожаров.

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