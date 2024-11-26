На свалке Уйкала случился очередной пожар

На месте выяснилось, что на склоне холма на высоте 70 м горит участок площадью 10 квадратных метров.

Сильный ветер не позволил потушить пожар.

Более крупный пожар был потушен к 3 часам ночи, а утром планировалось проверить зону возгорания.

Вероятно, горело в недоступных глубинах, сообщили спасатели.

В 9.36 утра на свалку поступил новый вызов.

За последние годы на свалке Уйкала произошло несколько пожаров.