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Eesti Energia перестала предлагать на бирже электричество со старых энергоблоков

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Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции.
Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Eesti Energia на неопределенный срок вывела старые энергоблоки своих сланцевых электростанций с энергетической биржи Nord Pool. Техническая возможность их запуска сохраняется, но пока не будет решен вопрос о возможном превышении экологических норм при их работе, государственная энергетическая компания не будет предлагать на бирже производимое этими энергоблоками электричество.

Eesti Energia направила соответствующее уведомление бирже во вторник, обосновав вывод с рынка старых энергоблоков действующими для них ограничениями на атмосферные выбросы. Возможность возвращения этих мощностей на рынок будет зависеть от дальнейших согласований и решений.

Согласно уведомлению, с рынка выводятся третий, четвертый, шестой и восьмой энергоблоки Эстонской электростанции общей мощностью 693 МВт. Пятый блок Эстонской электростанции мощностью 173 МВт и Ауверская электростанция мощностью 274 МВт в настоящее время остаются на рынке.

Руководитель отдела коммуникаций Eesti Energia Маттиас Кайв сказал ERR, что Eesti Energia вывела старые блоки с рынка, потому что Министерство климата сообщило компании о нулевой терпимости к превышению экологических норм в выбросах.

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