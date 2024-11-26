Eesti Energia на неопределенный срок вывела старые энергоблоки своих сланцевых электростанций с энергетической биржи Nord Pool. Техническая возможность их запуска сохраняется, но пока не будет решен вопрос о возможном превышении экологических норм при их работе, государственная энергетическая компания не будет предлагать на бирже производимое этими энергоблоками электричество.
Eesti Energia перестала предлагать на бирже электричество со старых энергоблоков
Eesti Energia направила соответствующее уведомление бирже во вторник, обосновав вывод с рынка старых энергоблоков действующими для них ограничениями на атмосферные выбросы. Возможность возвращения этих мощностей на рынок будет зависеть от дальнейших согласований и решений.
Согласно уведомлению, с рынка выводятся третий, четвертый, шестой и восьмой энергоблоки Эстонской электростанции общей мощностью 693 МВт. Пятый блок Эстонской электростанции мощностью 173 МВт и Ауверская электростанция мощностью 274 МВт в настоящее время остаются на рынке.
Руководитель отдела коммуникаций Eesti Energia Маттиас Кайв сказал ERR, что Eesti Energia вывела старые блоки с рынка, потому что Министерство климата сообщило компании о нулевой терпимости к превышению экологических норм в выбросах.