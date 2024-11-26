Eesti Energia перестала предлагать на бирже электричество со старых энергоблоков

Eesti Energia на неопределенный срок вывела старые энергоблоки своих сланцевых электростанций с энергетической биржи Nord Pool. Техническая возможность их запуска сохраняется, но пока не будет решен вопрос о возможном превышении экологических норм при их работе, государственная энергетическая компания не будет предлагать на бирже производимое этими энергоблоками электричество.