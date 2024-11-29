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СТАТИСТИКА Экономика Эстонии падает десятый квартал подряд

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Подъемный кран на промышленном производстве.
Подъемный кран на промышленном производстве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,7%. В третьем квартале ВВП составил в текущих ценах 10 миллиардов евро, как подсчитали в названном департаменте.​

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, экономика падает десятый квартал подряд, но на данный момент в ней заметны признаки улучшения, хотя негативные изменения преобладают.

- Среди всех отраслей выделяется существенное отрицательное влияние на экономику строительства и обрабатывающей промышленностиНаибольшее положительное влияние после двухлетнего перерыва вновь оказала сфера информации и связи, добавленная стоимость которой выросла на 7,3 процента, - отметил Мюйрсепп.

Положительное влияние на экономику оказали также операции с недвижимостью, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство.

Влияние остальных отраслей было незначительным, почти половина отраслей повлияла положительно. "К ним относились также такие более весомые отрасли, как транспорт и складское хозяйство, а также торговля. В последний раз столько отраслей с положительным вкладом было ровно год назад", - отметил Мюйрсепп.

Экономике Эстонии продолжал положительно способствовать рост налоговых поступлений: увеличились поступления от налога с оборота и таможенных пошлин.

Частное потребление сократилось в большинстве групп расходов и в самом быстром за последние пять кварталов темпе - 2,1%. Наибольшее сокращение наблюдалось в расходах на другие товары и услуги, алкоголь и табак, а также на отдых и культуру. Кроме того, сократились расходы на одежду и обувь, обустройство дома и продукты питания. Значительный рост при этом наблюдался в расходах на страхование и финансовые услуги. Существенно выросли расходы на размещение и услуги питания.

Инвестиции в третьем квартале сократились на 15,2%. Наибольшее влияние оказало сокращение инвестиций в здания и сооружения как в нефинансовом секторе (30,1%), так и в правительственном секторе (21,7%). Сократились инвестиции предприятий в машины и оборудование (11,5%) и инвестиции домохозяйств в жилые помещения (16,7%).

- Подобное сокращение инвестиций все же не является признаком ухудшения экономических перспектив, а связано с тем, что уровень инвестиций третьего квартала прошлого года был необычно высоким. Показатель этого года был близок уровню предыдущих лет, - прокомментировал Мюйрсепп.

Незначительное улучшение продолжилось и во внешней торговле. Экспорт остался на уровне третьего квартала прошлого года, импорт же сократился на 1,3%. В результате этого чистый экспорт остается положительным уже четвертый квартал подряд.

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