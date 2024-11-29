СТАТИСТИКА Экономика Эстонии падает десятый квартал подряд

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, экономика падает десятый квартал подряд, но на данный момент в ней заметны признаки улучшения, хотя негативные изменения преобладают.

- Среди всех отраслей выделяется существенное отрицательное влияние на экономику строительства и обрабатывающей промышленности. Наибольшее положительное влияние после двухлетнего перерыва вновь оказала сфера информации и связи, добавленная стоимость которой выросла на 7,3 процента, - отметил Мюйрсепп.

Положительное влияние на экономику оказали также операции с недвижимостью, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство.

Влияние остальных отраслей было незначительным, почти половина отраслей повлияла положительно. "К ним относились также такие более весомые отрасли, как транспорт и складское хозяйство, а также торговля. В последний раз столько отраслей с положительным вкладом было ровно год назад", - отметил Мюйрсепп.

Экономике Эстонии продолжал положительно способствовать рост налоговых поступлений: увеличились поступления от налога с оборота и таможенных пошлин.