Крот-шахтер из металлолома будет направлять людей в шахтный музей

- Проблема в том, что наши посетители часто не находят вход, ведь перед ним стоит вагон, и они бродят вокруг здания. В одной из поездок мы увидели большую фигуру, которая использовалась в качестве указателя направления. После этого появилась идея тоже поставить у нашего входа указатель в виде художественного произведения, - рассказала директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров.

Думая о скульптуре, подходящей для производственного ландшафта, руководительница вспомнила фигуры ежа, созданные Айваром Симсоном из металлолома.

- На нашей территории металлолома довольно много, он лежит у нас под ногами и мы время от времени его вывозим. Подумали, что его можно бы использовать в художественном произведении. Поначалу мы думали о фигуре шахтера, но Айвар предложил сделать крота, - рассказала Этти Кагаров.

В соответствии с эскизом, на голове у крота-шахтера будет шахтерская каска, а в одной лапе - кирка. Левая же лапа будет указывать на вход в музей.

Если фигуры шахтеров в Ида-Вирумаа уже имеются - как в Кохтла-Ярве, так и в Кивиыли, то примерно двухметрового роста крот-шахтер оказался бы уникальным для этих мест образом. На территории шахтного музея художественных произведений сейчас нет. Наверняка, скульптура стала бы привлекать большое внимание наряду с ковшом, служащим сейчас объектом фотографирования номер один.

Шахтный музей для создания скульптуры ходатайствовал о пособии "Leader" перед Советом сотрудничества северо-восточного побережья. Художественное произведение должно быть готово к концу 2025 года.