Серия домашних встреч продолжится рассказом о приключениях на Амазонке

Вечер встречи будет называться "Колдуны, деревенские дурачки и призрак в черном костюме". Это только некоторые ключевые слова, которые должен учитывать тот, кто хочет осесть в Амазонии на более долгий срок и заняться там, например, туристическим или гостиничным бизнесом, испытал на себе Иво Четыркин.

- В половодье вода Амазонки поднимается выше пола и угрожает разнести на части, сгноить и унести в Атлантику все сколоченное с такой заботой и любовью лесное гостиничное хозяйство. Плюс к этому парочка томимых любовью перуанок, какая-нибудь серьезная мошенническая схема и то обстоятельство, что на Амазонке даже недвижимость приобретают не по бумагам, а только на основании устного договора и деревенской традиции. Вот и не приходится удивляться, что жизнь в перуанской Амазонии относится к категории "магического реализма", когда граница между реальностью и сказкой иногда стирается, - описывает он.

Иво Четыркин в первый раз отправился на Амазонку, будучи беззаботным путешественником с рюкзаком в 2006 году, и с того времени он полностью погружен в странный и захватывающий мир Южной Америки и путешествий. Свою профессию юриста он сменил на профессию организатора путешествий, и учрежденная им турфирма "Amazonas Reisid" только что отметила свой пятнадцатый день рождения.

Своим туристам он дает возможность не только взглянуть на далекую культуру, но и ощутить ее всем телом: насладиться культурой и природой всеми органами чувств, заглянуть за угол, вдохнуть запах настоящей жизни. В его приключенческих путешествиях всегда при себе радиоаппаратура, и радиопередача "Reispass" выходит в эфир "Raadio 2" каждое воскресенье в 11.00.

На основе ярких путешествий родилась (аудио)книга "Minu Amazonas. Jõkke pissimine keelatud!" ("Моя Амазонка. Писать в реку запрещается!"), а также недавно бывшая в эфире ETV "Õhinapõhised Kuubal" ("Рьяные на Кубе").

Руководитель НКО "Laheaeg" Анне Киппар сказала, что на этот раз встреча состоится в Учебном центре Керсти Вылу, чтобы поместилось больше слушателей, чем в стенах дома. Вечер встречи начнется в среду в 17.30, участие в нем бесплатное.