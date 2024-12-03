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Ида-вируские хоккейные клубы возглавляют турнирную таблицу эстонской лиги мастеров

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23-летний канадец Оливер Ламот стал в этом году одним из ключевых игроков кохтла-ярвеского "Viru Sputnik", вот и в последней игре он забил две шайбы.
23-летний канадец Оливер Ламот стал в этом году одним из ключевых игроков кохтла-ярвеского "Viru Sputnik", вот и в последней игре он забил две шайбы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В выходные в чемпионате Эстонии по хоккею играли все три ида-вирумааских клуба и обеспечили себе места на вершине турнирной таблицы лиги.

Лидер лиги мастеров кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" в выездной встрече уверенно переиграл со счетом 12:2 таллиннский "Vipers". Кохтла-Ярве уже в конце первого периода вел со счетом 5:0 и позволил противнику забить шайбу престижа лишь в конце встречи, когда его преимущество было очевидным - 11:0.

По две шайбы за команду Кохтла-Ярве забили канадцы Микаэль Хёберт и Оливер Ламот.

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