Ида-вируские хоккейные клубы возглавляют турнирную таблицу эстонской лиги мастеров

Лидер лиги мастеров кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" в выездной встрече уверенно переиграл со счетом 12:2 таллиннский "Vipers". Кохтла-Ярве уже в конце первого периода вел со счетом 5:0 и позволил противнику забить шайбу престижа лишь в конце встречи, когда его преимущество было очевидным - 11:0.