В выходные в чемпионате Эстонии по хоккею играли все три ида-вирумааских клуба и обеспечили себе места на вершине турнирной таблицы лиги.
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Ида-вируские хоккейные клубы возглавляют турнирную таблицу эстонской лиги мастеров
Лидер лиги мастеров кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" в выездной встрече уверенно переиграл со счетом 12:2 таллиннский "Vipers". Кохтла-Ярве уже в конце первого периода вел со счетом 5:0 и позволил противнику забить шайбу престижа лишь в конце встречи, когда его преимущество было очевидным - 11:0.