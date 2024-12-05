Планирование пенсии — Сознательный выбор сегодня — больше возможностей завтра!

Кажется, что пенсионный возраст где-то далеко в будущем, поэтому о нем мало кто задумывается. Чем позже начать планировать пенсию, тем меньше возможностей будет обеспечить себе достойное будущее. Планировать пенсию — столь же логично, как строить мечты о доме, путешествиях и семейной жизни. Если ты знаешь, чего хочешь, то можешь составить личный план действий и систематически, последовательно и целенаправленно откладывать деньги на пенсию. Все мы стремимся избежать разочарований из-за того, что не начали действовать тогда, когда это было важно. Осознанное отношение к пенсии означает её планирование с самого начала трудовой деятельности и регулярное внимание к этому на протяжении всей карьеры. Чем раньше начнёте инвестировать и дольше будете это делать, особенно через II и III ступени, тем больше прибыли принесут сложные проценты.