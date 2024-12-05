Кажется, что пенсионный возраст где-то далеко в будущем, поэтому о нем мало кто задумывается. Чем позже начать планировать пенсию, тем меньше возможностей будет обеспечить себе достойное будущее. Планировать пенсию — столь же логично, как строить мечты о доме, путешествиях и семейной жизни. Если ты знаешь, чего хочешь, то можешь составить личный план действий и систематически, последовательно и целенаправленно откладывать деньги на пенсию. Все мы стремимся избежать разочарований из-за того, что не начали действовать тогда, когда это было важно. Осознанное отношение к пенсии означает её планирование с самого начала трудовой деятельности и регулярное внимание к этому на протяжении всей карьеры. Чем раньше начнёте инвестировать и дольше будете это делать, особенно через II и III ступени, тем больше прибыли принесут сложные проценты.
Планирование пенсии — Сознательный выбор сегодня — больше возможностей завтра!
Планирование пенсии включает как накопление и инвестирование денег, так и заботу о своём физическом и психическом здоровье. Пенсионная система Эстонии основана на трёх ступенях: I ступень — государственная пенсия, II и III — накопительные пенсионные ступени. В Эстонии минимальный пенсионный стаж составляет 15 лет, однако если вы работали в странах Европейской экономической зоны или в странах, с которыми Эстония имеет соглашения о социальном страховании, то эти годы могут быть учтены в пенсионном стаже.
В чём суть трёх пенсионных ступеней?
I ступень — государственная пенсия
Финансируется через социальный налог.
II ступень — обязательная накопительная пенсия
Обязательная для тех, кто родился в 1983 году и позже. Если вы не выберете фонд или не откроете пенсионный инвестиционный счёт, вам автоматически по жребию будет назначен индексный фонд с минимальными расходами. Жеребьёвка проводится, когда вы получаете свою первую зарплату в году, следующем после достижения вами 18 лет. Из вашей брутто-зарплаты отчисляется 2% (или 4% или 6%) и 4% социального налога, которые поступают в пенсионный фонд или на инвестиционный счёт для пенсии. Фонд можно выбрать на сайте pensionikeskus.ee. Деньги инвестируются. Не ранее чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста деньги можно вывести только одной суммой, при этом вывод средств прекращает дальнейшие взносы и накопления в II ступень в течение 10 лет.
Ø С 1000 евро брутто-зарплаты 2% (20 евро) перечисляются в II ступень, что в сумме составляет 60 евро (20 евро + 40 евро) ежемесячно. Если вы увеличите взнос до 4% (40 евро + 40 евро) или 6% (60 евро + 40 евро), то выиграете больше за счёт налога на доходы физических лиц, потому что взносы во II ступень не облагаются налогом! Ваши деньги инвестируются.
III ступень — добровольная накопительная пенсия
Это деньги, которые вы накапливаете, а пенсионный фонд инвестирует их. Взносы можно осуществлять в зависимости от своих желаний и финансовых возможностей. Кроме того, III ступень даёт налоговые льготы, что означает, что вы можете вернуть часть уплаченного подоходного налога в течение года, если у вас официальная работа и платите налог с дохода. Если работодатель делает взносы в III ступень по вашему запросу, вам не нужно ждать налогового возврата, потому что с этих взносов налог не удерживается. Налоговые льготы применяются к сумме до 15% от брутто-зарплаты или до 6000 евро в год, в зависимости от того, что будет достигнуто раньше.
Какие ключевые моменты важно знать о ступенях пенсионной системы?
Пенсионные ступени дают нам достаточно гибкости, чтобы решить, как и когда начать получать выплаты. Совершенно нормально продолжать работать на пенсии и таким образом увеличивать свои доходы. Право на государственную пенсию можно получить не ранее чем за 5 лет до пенсионного возраста. Для накопительных пенсий налоговые льготы применяются только за 5 лет до пенсионного возраста (для тех, кто вступил в систему до 2021 года, льготы применяются с 55 лет), и при определённых условиях можно получать выплаты без налогообложения. Для получения налоговых льгот на выплаты из III ступени необходимо быть участником системы как минимум 5 лет. Если права по I ступени не передаются по наследству, то средства из II и III ступеней могут быть унаследованы.
Как действовать дальше и где можно найти дополнительную информацию?
Посетите недавно обновлённый раздел «Моя пенсия» на сайте eesti.ee.
Посетите раздел пенсионной грамотности на сайте Министерства социальных дел, если хотите узнать больше о том, как получить максимальную выгоду от пенсионной системы, или пишите на адрес pensionitarkus@sm.ee. Запишитесь на бесплатную консультацию. Встречи проводятся лично, в интернете и в гибридном формате.
Пенсионные консультанты Министерства социальных дел проведут для всех желающих несколько лекций по I, II и III ступеням. Все инфочасы для участников пройдут бесплатно, можно будет задавать вопросы. Ссылка для подключения к инфочасу будет отправлена за день до предполагаемого мероприятия.