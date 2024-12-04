Проживающему в Кохтла-Ярве борцу за свободу Олегу Сеск-Хармуту исполнилось 100 лет

Олег Сеск-Хармут был отмечен почетным знаком Дубового венка Свободы в 2021 году. Он является одним из немногих оставшихся в живых участвовавших в войне членов Ида-Вирумааского объединения борцов за свободу Эстонии. Его мобилизовали в 1943 году во вспомогательную службу немецкой армии, и он участвовал в боях на фронте под Ленинградом, где заслужил железный крест. В 1944 году под Кингисеппом в России он попал в плен, но сумел бежать. Он участвовал также в боях в Нарве и Кривасоо, а осенью его отправили в учебный лагерь в Германию. Под Ополе его воинская часть вырвалась из мешка, однако скоро он во второй раз попал в плен и был отправлен в лагерь в Воркуту.