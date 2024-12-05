Идаская префектура обнаружила крупную ферму конопли

Начальник криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе заявил, что мужчина подозревается в незаконном выращивании конопли и незаконном обороте наркотического вещества в крупном размере. "Мужчина у себя дома перестроил одну комнату таким образом, чтобы там можно было выращивать коноплю. Для этого он запасся необходимым оборудованием, например, разными палатками, вентиляционной трубой, вентилятором", - пояснил Юузе.

Во время обыска полиция установила, что мужчина изготавливал в крупном размере наркотическое вещество марихуану из выращенных растений конопли. Полицейские обнаружили у мужчины дома около восьми килограммов конопли, расфасованной по стеклянным банкам, пластиковым и бумажным пакетам.

Фото: Ida prefektuur

По словам Юузе, мотивацией и целью организаторов такого производства, как правило, является получение крупного криминального дохода. "Перепродавал ли мужчина наркотическое вещество и в каком объеме, будет выяснено в ходе уголовного производства. Мы по-прежнему ежедневно работаем над тем, чтобы наркотики не попадали на улицы и не подвергали тем самым опасности жизни людей", - добавил начальник криминального бюро.

По словам начальника криминального бюро, наркотики представляют угрозу не только здоровью и жизни людей, которые их употребляют, но и оказывают влияние на благополучие других людей. Полицейские Идаской префектуры в этом году отстранили от управления уже более 140 водителей с подозрением на наркотическое опьянение, в прошлом году эта цифра была около 30.

- Если спросить у водителей в состоянии наркотического опьянения, почему они сели за руль, то, как правило, они отвечают, что употребляли наркотики вчера и, по их оценке, управление автомобилем безопасно, однако это не так. Аналогичная ситуация с водителями в состоянии алкогольного опьянения. В обоих случаях существенно снижается внимание и скорость реакции водителя, - пояснил Юузе.

По состоянию на октябрь текущего года в Эстонии от передозировки наркотиков умер 71 человек, 11 из них на территории Идаской префектуры.