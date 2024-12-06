"Гордая, верная собственному стилю, кокетливая, строгая, упрямая, жесткая и требовательная к себе и другим". Так характеризуют незабвенного постановщика танцев Хелью Тори ее сподвижницы, которые, поделившись своими воспоминаниями, поспособствовали рождению книги "Räägime Heljust" ("Поговорим о Хелью"). Книгу получит в подарок каждый, кто придет 7 декабря на концерт, посвященный 60-летию женской группы "Gevi".
Для подписчиков
"Поговорим о Хелью" ⟩ Книга о преподавателе танцев, чьи репетиции были не для слабаков
Прошло десять лет с тех пор, как Хелью Тори ушла из жизни, а ее детищу - группе "Gevi" - исполняется нынче 60 лет. Танцовщицы "Gevi" решили, что настало время почтить память основательницы их группы. Истории и фотографии, собранные в этой в книге, - дань уважения Хелью за уроки танцев и жизни. А уроки Хелью - это уроки, которые никогда не будут забыты.