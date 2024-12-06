"Поговорим о Хелью" Книга о преподавателе танцев, чьи репетиции были не для слабаков

Прошло десять лет с тех пор, как Хелью Тори ушла из жизни, а ее детищу - группе "Gevi" - исполняется нынче 60 лет. Танцовщицы "Gevi" решили, что настало время почтить память основательницы их группы. Истории и фотографии, собранные в этой в книге, - дань уважения Хелью за уроки танцев и жизни. А уроки Хелью - это уроки, которые никогда не будут забыты.