Мужчину в Ахтме задержали по подозрению в вымогательстве

Как сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, 7 декабря полицейские получили вызов в квартиру, расположенную в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, в которой 50-летний мужчина угрожал находившимся в квартире мужчине и женщине. Угрожал, насколько известно, с целью получения денег.

Кроме того, мужчина якобы похитил из той же квартиры семь ноутбуков.

Полицейские задержали подозреваемого, а подробности произошедшего продолжат выяснять в рамках уголовного производства. Дело заведено пока что по статье о вымогательстве.