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Мужчину в Ахтме задержали по подозрению в вымогательстве

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

В Ахтмеской части города Кохтла-Ярве понадобилось вмешательство полиции, когда трое взрослых зашли чересчур далеко, выясняя между собой отношения.​

Как сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, 7 декабря полицейские получили вызов в квартиру, расположенную в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, в которой 50-летний мужчина угрожал находившимся в квартире мужчине и женщине. Угрожал, насколько известно, с целью получения денег.

Кроме того, мужчина якобы похитил из той же квартиры семь ноутбуков.

Полицейские задержали подозреваемого, а подробности произошедшего продолжат выяснять в рамках уголовного производства. Дело заведено пока что по статье о вымогательстве.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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