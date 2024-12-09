Пн, 9.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Из-за нападения волков погибли еще десять овец

Copy
Нынешней осенью волки задрали в Ида-Вирумаа не меньше 58 овец.
Нынешней осенью волки задрали в Ида-Вирумаа не меньше 58 овец. Фото: Erakogu

В ночь на пятницу, 6 декабря, волки задрали на мызе Аа двух овец, а неделей раньше в деревне Матка зарезали шесть и поранили еще трех овец - из последних пока в живых остается только одна.

Около пяти лет разводящий овец в деревне Матка Люганузеской волости Марек Каламяэ раньше двери хлева на ночь не запирал. Овцы заходили и выходили из него, когда сами хотели. Уличную зону ограждает электропастух из трех проводов, по оценке хозяина, ограда достигает высоты около метра.

- За ограждением очень много волчьих следов, видно, они бродили и искали слабое место, и в одном месте в конце концов перепрыгнули, - рассказал Каламяэ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх