В ночь на пятницу, 6 декабря, волки задрали на мызе Аа двух овец, а неделей раньше в деревне Матка зарезали шесть и поранили еще трех овец - из последних пока в живых остается только одна.
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Из-за нападения волков погибли еще десять овец
Около пяти лет разводящий овец в деревне Матка Люганузеской волости Марек Каламяэ раньше двери хлева на ночь не запирал. Овцы заходили и выходили из него, когда сами хотели. Уличную зону ограждает электропастух из трех проводов, по оценке хозяина, ограда достигает высоты около метра.