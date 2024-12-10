В субботу вечером около 1500 человек в костюмах Санта-Клауса и гномов, а также зайцев, белок, пчел, муравьев и других зверей и насекомых, а также в обычной спортивной амуниции бежали по улицам центра Нарвы.

Рядом с трассой огненное шоу устраивали глотатели огня. Танцоры в пестрых одеждах отплясывали как под каэраяан, так и под цыганские мелодии. Несколько групп со светящимися помпонами, подбадривавшие бегунов, визжали без устали. Снежная пушка засыпала мелким снегом. Через каждые пару метров располагались диджеи, заводившие как бессмертные хиты "ABBA", так и зажигательную клубную музыку.

- Я во все время забега слышал, как люди выкрикивали мое имя, и это придавало мне сил, - сказал пришедший третьим в беге на 10 км нарвитянин Михаил Куштейн, прошедшим летом представлявший Эстонию на парижской Олимпиаде в гребле.