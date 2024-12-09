Жизнь на границе в Нарве превратилась буквально в новое приключение для туристов

Как рассказали в Департаменте развития и экономики города Нарвы, экскурсия "Жизнь на границе" дает возможность увидеть Нарву глазами местного жителя и узнать, каково это - быть городским жителем, каждый день которого пропитан колоритом приграничной жизни. Это уникальное приключение проводит экскурсантов через исторические и современные уголки города, знакомя с настоящей Нарвой и ее богатой, многогранной историей. Городское приключение создано специально для тех, кто хочет прочувствовать и понять Нарву такой, какой ее видят местные жители.