На прошедшей 5 декабря церемонии награждения лучших предприятий и организаций Ида-Вирумаа были названы также победители конкурса "Лучшее новое приключение 2025". Город Нарва получил специальную премию жюри за экскурсию в формате городского приключения "Жизнь на границе", гидом в которой выступает Денис Бьёркланд.
Жизнь на границе в Нарве превратилась буквально в новое приключение для туристов
Как рассказали в Департаменте развития и экономики города Нарвы, экскурсия "Жизнь на границе" дает возможность увидеть Нарву глазами местного жителя и узнать, каково это - быть городским жителем, каждый день которого пропитан колоритом приграничной жизни. Это уникальное приключение проводит экскурсантов через исторические и современные уголки города, знакомя с настоящей Нарвой и ее богатой, многогранной историей. Городское приключение создано специально для тех, кто хочет прочувствовать и понять Нарву такой, какой ее видят местные жители.
Конкурс "Лучшее новое приключение" проводится туристическим кластером Ида-Вирумаа с 2017 года. Благодаря конкурсу в регионе создано более 60 новых и привлекательных туристических развлечений, предлагающих посетителям разнообразные и уникальные приключения. Основная цель конкурса - обогатить регион Ида-Виру новыми развлечениями, а также стимулировать и развивать услуги местных предприятий.