Вируский уездный суд 10 декабря приговорил к тюремному сроку совсем молодого мужчину, убившего человека, тело которого потом нашли на карьере Айду, а также наказал сообщника убийцы. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в силу и еще может быть обжалован.
Преступление в Пюсси в пьяной компании: убийца и сообщник приговорены к тюремному заключению
Вируский уездный суд признал Марко Альясте (21) виновным в физическом насилии, незаконном лишении свободы, убийстве, а еще в незаконном выращивании конопли у себя дома на подоконнике. За эти преступления он приговорен к 11 годам лишения свободы. Ранее Альясте уже наказывался за употребление наркотиков.
Его сообщник Аллар Соодам (40) нынче осужден за незаконное лишение свободы пострадавшего мужчины и за то, что он потом не заявил о свершившемся преступлении. Суд назначил Соодаму наказание в виде полутора лет лишения свободы.
Согласно обвинению, выдвинутому Вируской окружной прокуратурой, преступление произошло 19 июля 2023 года. В тот день Марко Альясте и Аллар Соодам выпивали в компании с 51-летним Андрусом. В ходе распития между Альясте и тем мужчиной вспыхнул конфликт, из-за которого Альясте набросился на своего знакомого Андруса.
Затем Альясте и Соодам вместе переместили пострадавшего Андруса, уже получившего телесные повреждения, к автомобилю перед домом, поместили мужчину в багажник и уехали. Эту версию событий подтвердили в суде вещественные доказательства, собранные на месте происшествия, и показания очевидцев.
Согласно материалам уголовного дела, как передает Вируская окружная прокуратура, обвиняемые доставили пострадавшего на карьер Айду. Там Альясте опять избил Андруса, а затем толкнул его в воду, где тот оказался лицом вниз, не смог выбраться и умер.
После совершения убийства Альясте и Соодам отвезли автомобиль в безлюдное место и подожгли его.
Согласно обвинению, 19 июля 2023 года в городе Пюсси Марко Альясте в своей квартире нанес потерпевшему четыре удара кулаком, в результате чего тот получил травмы в области лица. После этого Марко Альясте и Аллар Соодам вытащили потерпевшего из квартиры на улицу.
Затем Альясте и Соодам поместили потерявшего сознание потерпевшего в багажник автомобиля, принадлежащего последнему, и поехали в сторону карьера Айду.
В карьере Айду Альясте вытащил тело потерпевшего на землю и трижды ударил его ногой по лицу. После этого Альясте перетащил потерпевшего к склону у водоема на территории карьера и столкнул его в воду.
После падения лицо потерпевшего оказалось погружено в воду. Альясте видел это, но не оказал потерпевшему никакой помощи и покинул место происшествия вместе с сообщником.
Соодам стал свидетелем избиения потерпевшего, а покидая карьер, не видел, чтобы потерпевший был жив. Таким образом, он либо знал, либо, по крайней мере, допускал, что действия его товарища привели к гибели потерпевшего или создали угрозу для его жизни, но не предпринял ничего для спасения жизни потерпевшего и не сообщил об этом в полицию.
Затем Альясте и Соодам отправились на открытый участок рядом с лесом, где подожгли автомобиль. Машина сгорела полностью. Таким образом они надеялись уничтожить возможные улики, которые могли бы указать на их причастность.
Останки автомобиля позже обнаружил случайный свидетель, собиравший грибы в лесу, и он сообщил о находке в полицию.
О пропаже Андруса вскоре стало известно - и полиция объявила его поиски. Вечером 26 июля случайный прохожий обнаружил в Люганузесуой волости в карьере Айду тело мертвого мужчины. Полиция начала расследование.
- Обвиняемые в этом уголовном деле совершили тяжкое преступление против личности и пытались скрыть его следы, - комментирует ныне вынесенный приговор Лийна Пикма, окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры. - Однако этот случай показывает, что невозможно избежать ответственности за лишение человека жизни. Исчезновение человека всегда вызывает вопросы, и если у правоохранительных органов есть подозрения, что исчезнувший мог стать жертвой насилия, прилагаются все усилия для установления истины.
Пикма подчеркнула важность роли местного сообщества в раскрытии данного преступления: жители обратили внимание на происшествие и предоставили важную информацию, которая помогла полиции и прокуратуре восстановить картину событий.
- Следует вновь отметить, что алкоголь часто становится катализатором насилия, заставляя людей вести себя нерационально в конфликтных ситуациях. Однако состояние опьянения не является смягчающим обстоятельством. Даже употребляя алкоголь, нужно сохранять хладнокровие. К сожалению, в нашем обществе по-прежнему есть люди, злоупотребляющие спиртным и совершающие насильственные действия, подрывая чувство безопасности окружающих, - добавила Лийна Пикма.