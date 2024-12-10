Преступление в Пюсси в пьяной компании: убийца и сообщник приговорены к тюремному заключению

Согласно обвинению, 19 июля 2023 года в городе Пюсси Марко Альясте в своей квартире нанес потерпевшему четыре удара кулаком, в результате чего тот получил травмы в области лица. После этого Марко Альясте и Аллар Соодам вытащили потерпевшего из квартиры на улицу.

Затем Альясте и Соодам поместили потерявшего сознание потерпевшего в багажник автомобиля, принадлежащего последнему, и поехали в сторону карьера Айду.

В карьере Айду Альясте вытащил тело потерпевшего на землю и трижды ударил его ногой по лицу. После этого Альясте перетащил потерпевшего к склону у водоема на территории карьера и столкнул его в воду.

После падения лицо потерпевшего оказалось погружено в воду. Альясте видел это, но не оказал потерпевшему никакой помощи и покинул место происшествия вместе с сообщником.

Соодам стал свидетелем избиения потерпевшего, а покидая карьер, не видел, чтобы потерпевший был жив. Таким образом, он либо знал, либо, по крайней мере, допускал, что действия его товарища привели к гибели потерпевшего или создали угрозу для его жизни, но не предпринял ничего для спасения жизни потерпевшего и не сообщил об этом в полицию.

Затем Альясте и Соодам отправились на открытый участок рядом с лесом, где подожгли автомобиль. Машина сгорела полностью. Таким образом они надеялись уничтожить возможные улики, которые могли бы указать на их причастность.

Останки автомобиля позже обнаружил случайный свидетель, собиравший грибы в лесу, и он сообщил о находке в полицию.

Из пресс-сообщения Вируского уездного суда