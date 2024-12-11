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"Viru laul 24" принес Хирво Сурва премию "Создатель диалога культур"

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Алика Милова и Хирво Сурва на нарвском концерте "Viru laul 24". Художественный руководитель крупного музыкального мероприятия Хирво Сурва принимал во вторник премию "Создатель диалога культур". В серии концертов данного музыкального проекта участвовала и уроженка Нарвы певица Алика Милова, которую выбрали лауреатом в категории "Искра года". Она успешно выступала также на многих конкурсах песни и представляла Эстонию в 2023 году на конкурсе песни "Евровидение". "Участие в "Евровидении" очень много значило для меня, это было моей детской мечтой, которая в прошлом году исполнилась, и это многое изменило в моей жизни", - сказала родившаяся в Нарве певица, последние музыкальные интересы которой простираются от фолка до рока.
Алика Милова и Хирво Сурва на нарвском концерте "Viru laul 24". Художественный руководитель крупного музыкального мероприятия Хирво Сурва принимал во вторник премию "Создатель диалога культур". В серии концертов данного музыкального проекта участвовала и уроженка Нарвы певица Алика Милова, которую выбрали лауреатом в категории "Искра года". Она успешно выступала также на многих конкурсах песни и представляла Эстонию в 2023 году на конкурсе песни "Евровидение". "Участие в "Евровидении" очень много значило для меня, это было моей детской мечтой, которая в прошлом году исполнилась, и это многое изменило в моей жизни", - сказала родившаяся в Нарве певица, последние музыкальные интересы которой простираются от фолка до рока. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дирижер, художественный руководитель одного из ярчайших ида-вируских культурных мероприятий прошедшего лета "Viru laul 24" Хирво Сурва во вторник был отмечен званием "Создатель диалога культур". В музыкальном мероприятии участвовала также уроженка Нарвы певица Алика Милова, которая стала лауреатом в категории "Искра года".

Хирво Сурва отметил, что Ида-Вирумаа - его родной край, и он часто приезжал сюда также из-за праздника песни. "Мне казалось, будто в Нарве хоровая жизнь немного затухает. Мы подумали, что могли бы собрать школьную молодежь, в том числе и тех, кто, может быть, в хоре и не поет, чтобы из нее образовался единый Вирумааский хор", - объяснил дирижер, каким образом он стал художественным руководителем большого проекта Музыкального совета Эстонии.

Созданный специально для этого мероприятия сводный хор состоял из ида-вируских и таллиннских школьников, разучивших песни Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал. Песни прозвучали на посвященных Дню восстановления независимости концертах в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла, в них участвовал также Нарвский городской симфонический оркестр. В общем на сцену выходили более двухсот певцов и музыкантов, в том числе в качестве солистки - Алика Милова, ставшая лауреатом в категории "Искра года".

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