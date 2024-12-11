Дирижер, художественный руководитель одного из ярчайших ида-вируских культурных мероприятий прошедшего лета "Viru laul 24" Хирво Сурва во вторник был отмечен званием "Создатель диалога культур". В музыкальном мероприятии участвовала также уроженка Нарвы певица Алика Милова, которая стала лауреатом в категории "Искра года".
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"Viru laul 24" принес Хирво Сурва премию "Создатель диалога культур"
Хирво Сурва отметил, что Ида-Вирумаа - его родной край, и он часто приезжал сюда также из-за праздника песни. "Мне казалось, будто в Нарве хоровая жизнь немного затухает. Мы подумали, что могли бы собрать школьную молодежь, в том числе и тех, кто, может быть, в хоре и не поет, чтобы из нее образовался единый Вирумааский хор", - объяснил дирижер, каким образом он стал художественным руководителем большого проекта Музыкального совета Эстонии.