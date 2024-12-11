"Viru laul 24" принес Хирво Сурва премию "Создатель диалога культур"

Алика Милова и Хирво Сурва на нарвском концерте "Viru laul 24". Художественный руководитель крупного музыкального мероприятия Хирво Сурва принимал во вторник премию "Создатель диалога культур". В серии концертов данного музыкального проекта участвовала и уроженка Нарвы певица Алика Милова, которую выбрали лауреатом в категории "Искра года". Она успешно выступала также на многих конкурсах песни и представляла Эстонию в 2023 году на конкурсе песни "Евровидение". "Участие в "Евровидении" очень много значило для меня, это было моей детской мечтой, которая в прошлом году исполнилась, и это многое изменило в моей жизни", - сказала родившаяся в Нарве певица, последние музыкальные интересы которой простираются от фолка до рока.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik