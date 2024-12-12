Хоккеисты и фигуристы устраивают ледовый праздник для себя и горожан

Яркое событие, полное энергии, веселья и новогоднего настроения, готовят хоккейный клуб "Everest" и клуб фигурного катания "Smiles". Зимний праздник начнется в 15.30, в программе мастер-классы, игры, конкурсы. С 17.00 до 18.00 - большое ледовое шоу. Самых активных участников ждут призы. Завершится вечер фейерверком в 18.45.

- Пусть этот новый год начинается с красивых голов, настоящей спортивной борьбы и дружеской атмосферы. Не упустите шанс окунуться в мир хоккея и фигурного катания и зарядиться позитивом на весь следующий год, - советует пресс-секретарь "Everest" Юлия Севастьянова.