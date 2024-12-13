Энели Ефимова, завоевавшая медаль ЧМ, пишет историю эстонского спорта

Энели Ефимова стала первой за все времена среди эстонских пловцов, завоевавшей медаль чемпионата мира в виде спорта с настолько напряженной конкуренцией.

Ефимова проплыла дистанцию за близкое к личному рекорду время 1.03,25 и в борьбе за бронзу опередила ближайшую конкурентку на 0,18 секунды.

Как в полуфинале, так и в предварительном заплыве Ефимова показала пятое время.

Чемпионкой мира с результатом 1.02,38 стала китаянка Тан Цяньтин, обогнавшая американку Лилли Кинг на 0,42 секунды.

- Я так счастлива, что наконец-то справилась с этим. Перед полуфиналом так нервничала, ведь в этом сезоне ни разу не проплывала быстрее, чем за 1.04, - передала "Postimees" эмоции Ефимовой после завоевания медали. - На меня сегодняшнее время вообще не влияет, я сделала свою работу - и это самое важное. Эта медаль вызвала у меня слезы на глазах.

Хотя Ефимова ранее уже завоевала пять медалей на чемпионатах Европы среди взрослых, но как она сама, так и ее тренер Хенри Хейн считают "свежую" бронзу чемпионата мира крупнейшим достижением в карьере спортсменки. Хейн отметил, что в этом соревновании участвовали все сильнейшие брассистки мира и Энели обогнала всех европейских пловчих.

- Весь этот сезон оказался для нас вообще одним из сложнейших. Из такого состояния завоевать медаль в ситуации, когда на месте были все сильнейшие брассистки мира… Это, бесспорно, лучшее достижение в карьере Энели. Золотые медали чемпионатов Европы и седьмое место на Олимпиаде - это, конечно, мощные результаты, но медаль чемпионата мира - это все-таки медаль чемпионата мира, - сказал Хейн газете "Postimees".

Энели Ефимова начинала заниматься плаванием в силламяэском клубе плавания "Kalev" под руководством Евгения Бугакова, Александра Чередникова и Сергея Максимова. В 12 лет она поступила учиться в таллиннскую спортивную гимназию "Audentes" и стала тренироваться в школе плавания "Kalev" под руководством Хенри Хейна.

Хейн будет тренировать Ефимову до проходящего в следующем году чемпионата мира по плаванию на длинные дистанции. Затем Энели собирается переехать в США для учебы и тренировок в университете штата Северная Каролина.