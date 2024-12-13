Уроженка Силламяэ 17-летняя Энели Ефимова в четверг вечером на проходящем в Будапеште чемпионате мира по плаванию на короткой воде завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом.
Энели Ефимова, завоевавшая медаль ЧМ, пишет историю эстонского спорта
Энели Ефимова стала первой за все времена среди эстонских пловцов, завоевавшей медаль чемпионата мира в виде спорта с настолько напряженной конкуренцией.
Ефимова проплыла дистанцию за близкое к личному рекорду время 1.03,25 и в борьбе за бронзу опередила ближайшую конкурентку на 0,18 секунды.
Как в полуфинале, так и в предварительном заплыве Ефимова показала пятое время.
Чемпионкой мира с результатом 1.02,38 стала китаянка Тан Цяньтин, обогнавшая американку Лилли Кинг на 0,42 секунды.
- Я так счастлива, что наконец-то справилась с этим. Перед полуфиналом так нервничала, ведь в этом сезоне ни разу не проплывала быстрее, чем за 1.04, - передала "Postimees" эмоции Ефимовой после завоевания медали. - На меня сегодняшнее время вообще не влияет, я сделала свою работу - и это самое важное. Эта медаль вызвала у меня слезы на глазах.
Хотя Ефимова ранее уже завоевала пять медалей на чемпионатах Европы среди взрослых, но как она сама, так и ее тренер Хенри Хейн считают "свежую" бронзу чемпионата мира крупнейшим достижением в карьере спортсменки. Хейн отметил, что в этом соревновании участвовали все сильнейшие брассистки мира и Энели обогнала всех европейских пловчих.
- Весь этот сезон оказался для нас вообще одним из сложнейших. Из такого состояния завоевать медаль в ситуации, когда на месте были все сильнейшие брассистки мира… Это, бесспорно, лучшее достижение в карьере Энели. Золотые медали чемпионатов Европы и седьмое место на Олимпиаде - это, конечно, мощные результаты, но медаль чемпионата мира - это все-таки медаль чемпионата мира, - сказал Хейн газете "Postimees".
Энели Ефимова начинала заниматься плаванием в силламяэском клубе плавания "Kalev" под руководством Евгения Бугакова, Александра Чередникова и Сергея Максимова. В 12 лет она поступила учиться в таллиннскую спортивную гимназию "Audentes" и стала тренироваться в школе плавания "Kalev" под руководством Хенри Хейна.
Хейн будет тренировать Ефимову до проходящего в следующем году чемпионата мира по плаванию на длинные дистанции. Затем Энели собирается переехать в США для учебы и тренировок в университете штата Северная Каролина.