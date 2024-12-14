Вице-мэр Алевтина Ермакова не боится трудностей и всегда готова учиться

Когда кохтла-ярвеские центристы весной предложили силламяэске Алевтине Ермаковой баллотироваться на пост вице-мэра Кохтла-Ярве, она не сразу согласилась, понимая, что это сложная работа и большой вызов, которому сопутствуют риски, так как баланс сил в Кохтла-Ярвеском городском собрании в последние годы нестабилен, и неизвестно, насколько долго она сможет оставаться на этом посту. Но все-таки приняла вызов и спустя полгода считает, что не напрасно.