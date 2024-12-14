Когда кохтла-ярвеские центристы весной предложили силламяэске Алевтине Ермаковой баллотироваться на пост вице-мэра Кохтла-Ярве, она не сразу согласилась, понимая, что это сложная работа и большой вызов, которому сопутствуют риски, так как баланс сил в Кохтла-Ярвеском городском собрании в последние годы нестабилен, и неизвестно, насколько долго она сможет оставаться на этом посту. Но все-таки приняла вызов и спустя полгода считает, что не напрасно.
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Вице-мэр Алевтина Ермакова не боится трудностей и всегда готова учиться
CV: АЛЕВТИНА ЕРМАКОВА
- Родилась в Силламяэ.
- Закончила Силламяэскую Ваналиннаскую гимназию.
- Продолжила образование в Евроакадемии, получив степень магистра в области международных отношений.
- С 2011 по 2015 год изучала таможенное дело и налогообложение в Академии внутренней обороны.
- С 2012 по 2019 год возглавляла Силламяэский центр культуры.
- С 2019 года работала художественным руководителем Азериского народного дома.
- С 2021 года работала руководителем проектов в Учебном центре Керсти Вылу.
- С лета 2024 года - вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры.
- Депутат Силламяэского городского собрания, председатель комиссии по социальным вопросам и защите детей.
- Заместитель председателя Ида-Вирумааского округа Центристской партии.