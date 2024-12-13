Синоптики предупреждают об опасности гололеда

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на субботу облачно. В центральной и восточной Эстонии мокрый снег и снегопады. Ветер преимущественно юго-западный 3-9 м/с, на побережье до 13 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза. Возможен гололед. Днем облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, к вечеру также снегопады. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, порывами до 19 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла, вечером на востоке страны упадет ниже нуля.

В ночь на воскресенье преимущественно облачно. Пройдут снегопады и мокрый снег, на западе страны также дожди. Ветер южный и юго-западный 5-12 м/с, на побережье порывами до 17 м/с, после полуночи уляжется, на побережье сменит направление на северное. Температура воздуха на востоке страны 0-3 градуса мороза, на западе 0-4 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. Пройдут снегопады и мокрый снег, на западе страны также дожди, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер северных направлений 3-9 м/с, порывами до 17 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, во второй половине дня начиная с севера страны похолодает. Сохранится опасность гололеда.