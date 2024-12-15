Министр о закрытии суда в Йыхви: это может ограничить доступ жителей к правосудию

«Как министр, отвечающий за региональное развитие, я понимаю беспокойство по поводу закрытия суда в Йыхви, так как это может ограничить доступ населения к правосудию и оказать негативное влияние на регион в целом. Министерство регионального и сельского хозяйства считает, что при планировании секторальных реформ необходимо смотреть на более широкую картину и учитывать региональные, местные и социально-экономические последствия планируемых изменений», — ответила министр на обращение волостного собрания Йыхви, в котором протестовали против планируемого закрытия суда.

По словам Хартман, министерство представило правительственному кабинету предложения о том, как учитывать при реорганизации региональных учреждений и услуг региональные, местные и социально-экономические последствия.Согласно предложению, министерству или государственному учреждению, которое проводит реорганизацию услуг или планирует изменения, следует привлекать местные самоуправления на этапе планирования изменений, составлять план действий для реализации возможных смягчающих мер в связи с негативными региональными последствиями реорганизации и согласовывать более значимые решения заранее с Министерством регионального и сельского хозяйства и Министерством финансов.

Вируский уездный суд в рамках мер экономии рассматривает закрытие суда в Йыхви, который является единственным современным судебным зданием в Вирумаа и был открыт в 2010 году.