В судах возмущены жесткими сокращениями

Сокращение бюджета судов первой и второй инстанции составит 2 миллиона евро в 2025 году, 1,7 миллиона евро в 2026 году и 0,7 миллиона евро в 2027 году. В общей сложности 4,4 миллиона евро.

Совет по управлению судами (KHN), собравшийся в конце прошлой недели, направил обращение в правительство и Финансовую комиссию Рийгикогу, подчеркнув, что от сокращения бюджета в следующем году следует отказаться, если оно не будет подкреплено изменениями в законодательстве, которые позволят снизить нагрузку на суды на эквивалентную сумму.

Председатель Государственного суда Виллу Кыве сказал Delfi, что судебная система является частью национальной обороны и что последствия сокращений уже ощутимы. „По оценке KHN, при сокращении расходов следует учесть расходы на зарплату, сэкономленные за счет сокращения числа вакантных судейских мест и индексации зарплаты, - сказал он. - Кроме того, в своем письме совет подчеркнул, что нагрузка на государственный бюджет в части затрат на судопроизводство, а также количество судебных дел, должна быть снижена путем пересмотра государственных пошлин в соответствии с инфляцией“. Проще говоря, по мнению представителей судов, госпошлины должны быть повышены.

„Недопустимо, чтобы решение о сокращении было оставлено на последний момент, а суды фактически загнаны в угол. Разговоры о законодательных изменениях начались уже после того, как в начале года судьям урезали зарплату“, - сказал Кыве, добавив, что рабочую нагрузку можно снизить, если вывести некоторые дела из-под юрисдикции судов и внедрить больше цифровых решений.