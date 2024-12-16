Вечером 13 декабря в центр тревоги позвонили и сообщили, что в квартире на улице П. Кереса в Нарве ребенок почувствовал себя плохо в ванной и на мгновение потерял сознание.
В Нарве ребенок отравился газом в ванной
Мать открыла окна и двери для проветривания и вызвала помощь. Согласно замерам спасателей, уровень угарного газа в ванной был повышен.
Ребенка доставили в больницу, квартиру и подъезд проветрили, перекрыли газовый кран газового бойлера.
Использование газового бойлера было запрещено до его проверки.
В ванной комнате квартиры также не было обязательного датчика угарного газа, предупреждающего об опасности.
В остальных квартирах подъезда опасности не было.