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В Нарве ребенок отравился газом в ванной

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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Вечером 13 декабря в центр тревоги позвонили и сообщили, что в квартире на улице П. Кереса в Нарве ребенок почувствовал себя плохо в ванной и на мгновение потерял сознание.

Мать открыла окна и двери для проветривания и вызвала помощь. Согласно замерам спасателей, уровень угарного газа в ванной был повышен.

Ребенка доставили в больницу, квартиру и подъезд проветрили, перекрыли газовый кран газового бойлера.

Использование газового бойлера было запрещено до его проверки.

В ванной комнате квартиры также не было обязательного датчика угарного газа, предупреждающего об опасности.

В остальных квартирах подъезда опасности не было.

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