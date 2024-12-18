Ср, 18.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Нарве и Кохтла-Ярве конфликтовали мужчины и женщины

Copy
Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

17 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве между сыном и матерью произошла драка, в ходе которой 43-летний мужчина поцарапал мать.

В тот же день в Кохтла-Ярве произошел конфликт между женщиной и мужчиной, в ходе которого 32-летний мужчина побил женщину.

В ночь на 18 декабря в квартире в Нарве между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой 34-летний мужчина ударил женщину.

Точные обстоятельства инцидентов с применением насилия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх