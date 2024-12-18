17 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве между сыном и матерью произошла драка, в ходе которой 43-летний мужчина поцарапал мать.
В Нарве и Кохтла-Ярве конфликтовали мужчины и женщины
В тот же день в Кохтла-Ярве произошел конфликт между женщиной и мужчиной, в ходе которого 32-летний мужчина побил женщину.
В ночь на 18 декабря в квартире в Нарве между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой 34-летний мужчина ударил женщину.
Точные обстоятельства инцидентов с применением насилия полиция выяснит в рамках уголовного производства.