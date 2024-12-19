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Около десяти автобусов съехали в кювет из-за снега и гололеда

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Чтобы привести в рабочее состояние автобус, слетевший в Леммаку в кювет, потребуется не менее 30000 евро.
Чтобы привести в рабочее состояние автобус, слетевший в Леммаку в кювет, потребуется не менее 30000 евро. Фото: Päästeamet

Из-за плохого дорожного ухода за пару дней более десяти линейных автобусов съехали с дороги, а один из них в воскресенье перевернулся в кювете на бок.

В воскресенье утром автобус уездной линии вылетел с дороги в Леммаку и перевернулся в кювете на бок, во вторник утром у мызы Сака два автобуса съехали с дороги. В Нарве в районе дач автобус, выехавший на мягкую обочину, налетел на ограждение, в результате чего замены требуют как боковые окна, так и боковые панели автобуса. В понедельник ветер в районе Водава развернул автобус поперек государственного шоссе, это же случилось в Онтика.

Три автобуса вышли из строя

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