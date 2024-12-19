Около десяти автобусов съехали в кювет из-за снега и гололеда

В воскресенье утром автобус уездной линии вылетел с дороги в Леммаку и перевернулся в кювете на бок, во вторник утром у мызы Сака два автобуса съехали с дороги. В Нарве в районе дач автобус, выехавший на мягкую обочину, налетел на ограждение, в результате чего замены требуют как боковые окна, так и боковые панели автобуса. В понедельник ветер в районе Водава развернул автобус поперек государственного шоссе, это же случилось в Онтика.